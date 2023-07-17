少女突產下女嬰丟給店員 未親自送醫觸法

布蘭諾市警方指出，如果要放棄嬰兒，可以親自把孩子送到消防局或醫院，讓別人把孩子送去是不合法律規定的。（示意圖，取自布蘭諾市警局推特照片）

布蘭諾市(Plano)一家專賣輪椅(wheelchair)與助行器(walker)的商店，日前發生一位少年倉皇的跑進店裡求救，這位少年的女朋友剛產下一名女嬰，少年男女表示不能把孩子留在身邊，兩位店員就把女嬰收下來送去醫院，但嬰兒的父母這樣做可能是觸法的。

為了保住無辜嬰兒的性命，德州 制定了一條法規叫做「安全港法」(safe haven law)，外號又叫「嬰孩摩西法」(baby Moses law，聖經舊約裡的摩西)，在孩子誕生的60天之內，如果孩子的父母不想要這個孩子，可以把嬰兒送到任何消防局或醫院，放棄孩子的人不會獲罪，但條件是必須親自把嬰兒送到醫院或消防局，不可以放在外面就離去。

柯林縣(Collin County)地方小報Local Profile報導，本月5日下午2時左右，一位少年慌張的跑進「高度行動能力解決方案」(Hieline Mobility Solutions)店裡，他說他的女朋友和嬰孩需要幫忙，當時有兩位女店員在上班，一位是歐文斯(Angela Owens)，一位是佩瑞(Tabatha Peri)。

歐文斯以為嬰孩的喉嚨被什麼東西卡住了(choking)，連忙跑到停車場上去，當她把乘客座的車門打開時，看到一位少女兩腿之間有一個剛出生的嬰兒。

佩瑞見狀到店裡推來一張輪椅，把少女連同嬰孩載進店裡，佩瑞打911報警，歐文斯則取來一條細繩把臍帶綁住。歐文斯和佩瑞都各有三個孩子，她們知道怎麼處理。少年表示，他和女朋友都被突然生出的小孩嚇了一跳，兩人都不知道懷孕的事，並表示不能把孩子留在身邊，也不能讓自己的父母知道。

於是兩位店員把嬰兒接收下來，要把孩子送到醫院去，那對少年男女就離開了。布蘭諾市警局的警察到達後，發現嬰兒的父母已經離去，這是犯法的。警察局發言人查普曼(Jennifer Chapman)指出，如果要放棄嬰兒，可以親自把孩子送到消防局或醫院，讓別人把孩子送去是不合法律規定的。

歐文斯和佩瑞表示，這對年輕人知道該向人求救，而不是把嬰兒棄置在野外或垃圾桶裡，而且嬰兒現在也安然無恙，希望警方不要拘泥於小節，不要向這對年輕人提出控罪。警方認為這個事件有幾個疑點，正在深入調查，警察局長表示現在還不知道會不會對嬰兒的父母提控。