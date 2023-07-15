中國鈔版紀念券精品 21日休士頓展出

「中國鈔版紀念券精品展」即將在美開幕。（主辦方提供）

盛夏時節，「巧奪天工—中國鈔版紀念券展」定於7月21日在美國休士頓中國藝術中心開幕，這將是現代製鈔技術與文化藝術精神完美結合的展覽。

本次展覽由北京 國學時代文化傳播股份有限公司聯合美國Harvey Culture LLC共同舉辦，將展出近30年來中國面世的鈔版紀念券60餘種，占中華人 民共和國發行的該類品種一半以上。

「中國鈔版紀念券精品展」即將在美開幕。（主辦方提供）

鈔版紀念券，特指按照國家紙幣標準印製的各類紀念券，包括測試鈔和紀念券兩類，不包括有面值的人民幣紀念鈔。鈔版紀念券具有以下特徵：屬於非國家法定貨幣，票面注有發行方，有完善的知識產權和創作主題，採用專色膠印（彩虹、接線、熒光印刷）、專用防偽鈔券紙基材、數字編碼和唯一性識讀等一系列鈔券級科技工藝，具有極高的防偽安全級別。

「中國鈔版紀念券精品展」即將在美開幕。（主辦方提供）

由於鈔版紀念券印製要求高，只有中國印鈔造幣總公司才能印製，這一方面局限了該種紀念券的發行，但另一方面，也使其愈顯珍貴。

鈔版紀念券具有設計精美、印製精良、收藏不易的特點。首先，所有紀念券都是精心設計的，用於紀念重大事件、重要人物，加上藝術家的設計，本身就是藝術品。其次，所有紀念券都是按照國家法定紙鈔的標準製作的，從材料、油墨到工藝流程，嚴格而精細，特別是採用了僅用於鈔票和護照的凹印工藝，更是普通印刷品無法比擬的。

「中國鈔版紀念券精品展」即將在美開幕。（主辦方提供）

再者，鈔版紀念券收藏難度大，一些紀念券是紙鈔印刷前的測試券，版本多，個別品種僅供內部使用，並不在市場流通；有些紀念券發行量僅數百枚，單枚價格高達數千元。

近年來發行的冬奧會紀念鈔、世博會紀念鈔、抗戰紀念券、建軍五十週年紀念券、天壇紀念券、航天紀念券等鈔券被越來越多的收藏愛好者認可，迅速成為郵幣市場的新寵，收藏紀念鈔券也成為公眾的又一種投資 方式。

「中國鈔版紀念券精品展」即將在美開幕。（主辦方提供）

這次參展的《國學論語紀念券》，由北京國學時代文化傳播股份有限公司董事長尹小林親自設計研發，將《論語》印刷在半張人民幣大小的紙鈔上，是一種最新形式的《論語》版本。整部《論語》15919個字排列在61平方厘米的小方塊中，每個字的大小不足0.4平方毫米，其密度相當於每平方厘米258個字（中文1號字大小約為1平方厘米）。

即便如此，因為印刷精度高，仍字字清晰，筆筆可見，借助放大鏡，可暢閱快覽。該論語紀念券是迄今為止全球最小的《論語》印刷品，目前正在申報吉尼斯世界紀錄。

「中國鈔版紀念券精品展」即將在美開幕。（主辦方提供）

這次鈔版紀念券展覽是目前中國最大規模、品種最全、精品最多的一次展覽，首次在美國展出。展覽期間，展覽組織者和鈔版創作親歷者尹小林還將為廣大觀眾作專題講座，並進行針對性講解，以期以展會友，交流切磋，讓更多的人認識到鈔版紀念券的價值和魅力。