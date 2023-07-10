網紅店九湯拉麵 進駐頂好廣場

九湯拉麵店在頂好廣場是超人氣的網紅店。（記者封昌明／攝影）

紅遍全美的九湯拉麵已經在休士頓 中國城的頂好廣場亮相，特殊的裝潢，半層樓的設計，巧妙地創造出安靜的用餐環境，很多人年輕人來到這裡後都讚不絕口。九湯拉麵已開張三個月，但節假日時還是要排隊逾半個小時才能享用美食，網紅店當之無愧。

負責人Johnson來自洛杉磯 ，從事餐飲業多年，他認同九湯拉麵店的經營理念，除了每樣食材精挑細選外，對員工的要求也非常嚴謹，以致開店以來高朋滿座，員工的小費也拿得特別開心，最忙的時候有員工連薪帶小費可拿到1萬元，讓周邊的餐館員工羨慕得不得了。

九湯拉麵菜單上的每款拉麵都配有圖片，每款都看著讓人口水直流。其中，限量販售的特濃蒜香豚骨醬油拉麵Garlic Tonkotsu Shoyu Ramen，蒜香濃郁，配有很好吃的筍片、入味的溏心蛋、一大片不肥膩的叉燒、少許青菜，令人回味無窮。

日式小吃首推：章魚燒、香酥雞翅、炸蝦，都樣都是精選食材。其中，章魚燒和台灣的口味一樣，醬汁恰到好處，Q彈好吃。

在紐約等大都會 區爆紅的蛋包飯，果然名不虛傳，用新鮮蛋液包裹調過味的炒飯，服務員一端上桌，用小刀在中間劃開一刀，蛋包像一朵盛開的花朵，綻放出的蛋香及炒飯交匯，令人驚艷，再淋上咖哩醬汁，幸福的滋味瞬間爆開。