我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

網紅店九湯拉麵 進駐頂好廣場

記者封昌明／休士頓報導
九湯拉麵店在頂好廣場是超人氣的網紅店。（記者封昌明／攝影）
九湯拉麵店在頂好廣場是超人氣的網紅店。（記者封昌明／攝影）

紅遍全美的九湯拉麵已經在休士頓中國城的頂好廣場亮相，特殊的裝潢，半層樓的設計，巧妙地創造出安靜的用餐環境，很多人年輕人來到這裡後都讚不絕口。九湯拉麵已開張三個月，但節假日時還是要排隊逾半個小時才能享用美食，網紅店當之無愧。

負責人Johnson來自洛杉磯，從事餐飲業多年，他認同九湯拉麵店的經營理念，除了每樣食材精挑細選外，對員工的要求也非常嚴謹，以致開店以來高朋滿座，員工的小費也拿得特別開心，最忙的時候有員工連薪帶小費可拿到1萬元，讓周邊的餐館員工羨慕得不得了。

九湯拉麵菜單上的每款拉麵都配有圖片，每款都看著讓人口水直流。其中，限量販售的特濃蒜香豚骨醬油拉麵Garlic Tonkotsu Shoyu Ramen，蒜香濃郁，配有很好吃的筍片、入味的溏心蛋、一大片不肥膩的叉燒、少許青菜，令人回味無窮。

日式小吃首推：章魚燒、香酥雞翅、炸蝦，都樣都是精選食材。其中，章魚燒和台灣的口味一樣，醬汁恰到好處，Q彈好吃。

在紐約等大都會區爆紅的蛋包飯，果然名不虛傳，用新鮮蛋液包裹調過味的炒飯，服務員一端上桌，用小刀在中間劃開一刀，蛋包像一朵盛開的花朵，綻放出的蛋香及炒飯交匯，令人驚艷，再淋上咖哩醬汁，幸福的滋味瞬間爆開。

九湯拉麵店地址：9126 Bellaire Blvd Houston TX 77036，營業時間早上11點到晚上10點，每周營業七天。

限量供應的拉麵，吸引老饕前來。（記者封昌明／攝影）
限量供應的拉麵，吸引老饕前來。（記者封昌明／攝影）
九湯屋有多種的刈包，令人食指大動。 （記者封昌明／攝影）
九湯屋有多種的刈包，令人食指大動。 （記者封昌明／攝影）
獨特的空間設計，讓人流連忘返。（記者封昌明／攝影）
獨特的空間設計，讓人流連忘返。（記者封昌明／攝影）
米漢堡夾鰻魚，上班族的最愛。（記者封昌明／攝影）
米漢堡夾鰻魚，上班族的最愛。（記者封昌明／攝影）
蛋包飯紅遍全美，果然名不虛傳。（記者封昌明／攝影）
蛋包飯紅遍全美，果然名不虛傳。（記者封昌明／攝影）

大都會 洛杉磯 休士頓

上一則

祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 聚餐的首選茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚

下一則

華男遭槍撃重傷 善款湧入

延伸閱讀

他和妙齡人妻性交易完事不給錢 要女方自稱母狗錄影還恐嚇

他和妙齡人妻性交易完事不給錢 要女方自稱母狗錄影還恐嚇
Suwanee木曾屋Kisoya大啖日料 不收小費 休閒自助式 日本拉麵 烏冬麵 炸豬排 便宜又可獲贈棉花糖

Suwanee木曾屋Kisoya大啖日料 不收小費 休閒自助式 日本拉麵 烏冬麵 炸豬排 便宜又可獲贈棉花糖
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN 要價48元每天只賣兩碗

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN 要價48元每天只賣兩碗

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇