德州反LGBTQ+犯罪 全美第三多

反仇恨犯罪團體Anti-Defamation League（ADL）報告指出，德州反LGBTQ+的仇恨犯罪持續增加。（取自ADL網站，圖為美聯社資料照）

反仇恨犯罪 團體Anti-Defamation League（ADL）與酷兒倡議團體GLAAD近期發表報告，指在2022年6月與2023年4月間，全美共發生356件反LGBTQ +的暴力與極端案件，多數兼具騷擾、破壞，某些還涉及傷害。其中，德州 占了30件，僅次於42件的加州，與35件的紐約州。

ADL的美國西南區主任Mark Toubin表示，德州發生的多數案件涉及戀童，10件涉及散發負面資料。他說，德州的政客一直以陰謀論灌輸民眾，還不斷通過反LGBTQ+與反變裝秀的法規，才會導致德州反LGBTQ+案件持續增加，但是政客的說詞往往是錯的，出發點都是極端政治考量。

全美356起事件中，305件起因為騷擾，40件為汙損，11件為傷害。49%由極端人士或團體發動，35%以上兼具多項仇恨犯罪行為；39%是對變裝秀演出者的騷擾，其他的是對教師、醫療人員與民選官員。另外，191件涉及汙衊LGBTQ+人士為戀童癖。

最致命的案件是發生在2022年11月的科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）的同性戀酒吧槍擊案，造成五人死亡、25人受傷。德州部分，多數則發生在反LGBTQ+抗議過程中，例如2022年12月聖安東尼奧的抗議出現「This Is Texas Freedom Force」的民兵組織，之後又出現新納粹團體「Aryan Freedom」滋擾大草原城（Grand Prairie）的變裝秀場。