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花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

阮昭雄出席美南台灣人夏令會 了解僑情

【休士頓訊】
阮昭雄參加美南臺灣人夏令會並介紹當前僑務工作。 （僑教中心提供）
阮昭雄參加美南臺灣人夏令會並介紹當前僑務工作。 （僑教中心提供）

休士頓臺灣同鄉會主辦的「2023年美南臺灣人夏令會」6月30日至7月2日在休士頓Hilton Hotel Westchase，以「反侵略，和平保臺，邁向未來」為主題，邀請衛福部前部長陳時中及台灣立委等專題演講。

參加人員包括立委林靜儀、趙天麟、林昶佐、黃捷、苗博雅、李喜明、僑委會副委員長阮昭雄、吳欣岱醫師、葉麥克Michael A. Hunzeke教授、葉耀元教授、僑務委員陳建賓等人。

他們用多元視角探討台灣新局勢，分享在國防與外交上的精闢見解，計有來自德州休士頓、達拉斯、奧斯汀、明湖、聖安東尼及路易斯安那州、科羅拉多州等7個臺灣同鄉會鄉親約230人參與，駐休士頓辦事處副處長王韋龍及政治組組長韋天翔、僑教中心主任王盈蓉及副主任黃依莉也到場參加。

阮昭雄代表委員長徐佳青親切問候鄉親，讚揚美南夏令會從1970年開始迄今逾50年歷史，美南五州8個臺灣同鄉會輪流持續辦理，關心台灣，聯絡鄉情，協助推動台美關係，貢獻良多，2019至2022年雖因疫情停辦，但今年仍集各方之力恢復辦理，相當不易，對於前輩們凝聚情誼之貢獻表示欽佩。

他也同時向大家推介疫後政府最新僑務政策，如臺灣華語文學習中心、海外青年英語服務營、各項返台培訓班及座談、培育及留用僑生、i僑卡、僑務電子報、全球青商潛力之星等比賽，並鼓勵提攜培育年輕一代參與僑社事務，最後感謝鄉親在海外持續聲援台灣參與國際組織，獲現場鄉親熱烈迴響。

劉秀美(右一)及黎淑瑛(右二)陪同阮昭(右三)雄訪視休士頓文教中心。（僑教中心提...
劉秀美(右一)及黎淑瑛(右二)陪同阮昭(右三)雄訪視休士頓文教中心。（僑教中心提供）
美南僑務座談大合照。（僑教中心提供）
美南僑務座談大合照。（僑教中心提供）
鄉親踴躍出席美南臺灣人夏令會。（僑教中心提供）
鄉親踴躍出席美南臺灣人夏令會。（僑教中心提供）
宋明麗(右八)及王慶隆(右九)率團隊感謝鄉親遠道而來共襄盛舉。（僑教中心提供）
宋明麗(右八)及王慶隆(右九)率團隊感謝鄉親遠道而來共襄盛舉。（僑教中心提供）
美南僑務座談期間交流熱絡。（僑教中心提供）
美南僑務座談期間交流熱絡。（僑教中心提供）

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