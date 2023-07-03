台灣旗艦貿易代表團蒞達拉斯 僑界歡宴

達拉斯貿易中心主任賴文毅（左起）、方芸芸、貿協董事長黃志芳、陳世修、貿協秘書長王熙蒙。（方芸芸提供）

由中華民國 外貿協會董事長黃志芳率領的一個「台灣旗艦貿易代表團」(Taiwan Flagship Trade Delegation)，一行20餘人6月24日抵達拉斯訪問四天，僑界25日晚上於麒麟閣酒樓舉辦全僑歡迎晚宴。

晚宴由中華社團聯誼會主辦，共有近300人參加，在酷熱的天氣下，充分展現了德州 式的熱情接待。會長方芸芸首先致詞歡迎遠道而來的貴賓，並簡要介紹德州和達福地區近年來人口和經濟的迅速成長，吸引眾多跨國企業前來發展。她說，由於德州政府的獎勵及沒有州稅，加上優良的自然環境，地大物博，又是高科技產業重地，人才薈聚，相信外貿協會在達拉斯設立辦事處，定可促進商機，增加台美貿易和提高就業機會、提升人文活動，帶動僑社繁榮。

黃志芳與來賓合照。（方芸芸提供） 主桌賓客合影。（方芸芸提供）

黃志芳在致詞中特別感謝僑界的熱情款待，並說明此行偕同包括中華電信、台塑、鴻海等20多家企業和同業公會的高管前來開發商機，行程涵蓋墨西哥 城、鳳凰城和達拉斯，並主持新設立的達拉斯貿易中心辦事處的開幕典禮。他說，近年來台美關係快速成長，是史上的最高峰。台積電在鳳凰城及環球晶圓在北德州設廠是去年全美十大外國投資中的兩大，足以見證台美在高科技方面緊密的合作，達拉斯也成為貿協在美繼紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯後成立的第五個辦事處。他衷心感謝僑胞及各商會的全力支持，使新辦事處在很短的籌備時間便順利完成，希望今後大家不吝賜教。

黃志芳（右四）與社區僑領們合影。（方芸芸提供） 黃志芳與陳文燦夫婦合影。（方芸芸提供）