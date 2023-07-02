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德州再送移民 第二輛巴士抵洛杉磯

編譯陳盈霖／綜合外電報導
一輛載著移民的巴士，6月14日自德州邊境來到洛杉磯。（取自Getty）
一輛載著移民的巴士，6月14日自德州邊境來到洛杉磯。（取自Getty）

繼半個多月前，來自德州移民被送往洛杉磯後，另一輛載有德州41名移民（包括11名兒童）的巴士，於國慶日長周末，1日下午抵達洛杉磯。

FOX 11電視台報導，這些移民分別來自古巴、貝里斯、哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、墨西哥、尼加拉瓜與委內瑞拉等八個不同國家，他們從德州布朗斯維爾（Brownsville）上車，在洛杉磯華埠的聖安東尼克羅地亞教堂（St. Anthony's Croatain Church）下車，他們手裡拿著物品，受到一些組織的歡迎。

這是兩周內，第二輛來自德州和墨西哥邊境，載著移民的巴士。6月14日，一輛載有約40位移民的巴士，已被送至同一間教堂。

加州最大移民權利組織，人道移民權利聯盟（The Coalition for Humane Immigrant Rights，CHIRLA）主任沙拉斯（Angelica Salas）表示，「我們仍在整理有關布朗斯維爾巴士上，這群尋求庇護者的詳細資料，但如果洛杉磯真是他們最後目的地，我們將確保他們在這裡得到真誠與人道接待。」

她表示，「正如我們之前指出，我們有愈多的時間協調和準備我們應對措施，便能更好的替這些在尋求自由和幸福過程中，歷經創傷的成人與兒童提供服務。」「鄰近7月4日國慶長周末時，我們應該記住，移民也懂得奮鬥與堅持，他們也正尋求更美好的明天，他們的生命也將受到重視。」

德州州長艾伯特（Greg Abbott）對此表示讚賞，稱洛杉磯為庇護城市。

他在第一輛巴士抵洛後，推文表示「由於拜登（Biden）拒絕確保邊境安全，德州邊境小鎮人滿為患。洛杉磯是移民尋求前往的城市，尤其是在其領導人宣布為庇護城市的狀態。」

移民 德州 洛杉磯

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