美南台灣旅館公會 嚴杰接任會長
美南台灣旅館公會會長交接典禮，6月28日在LAM BO宴會廳盛大舉行，席開近30桌數百人與會場面熱鬧非凡，新任會長嚴杰在駐休士頓台北經文處副處長王韋龍監交下，由前任會長陳清亮手中接下會長印信，成為該會第32屆會長。
陳清亮發表卸任感言時表示，他期許新任會長及所有會員，旅館業的未來將是創新時代的來臨，所有會員都要學習新的管理方式及終身學習，不斷吸取新的科技，才能在時代的洪流中立於不敗之地。
王韋龍的歌聲在僑界享有盛名他應觀眾要求下高歌一曲，優美的歌聲獲得如雷的掌聲，他讚揚前會長陳清亮功成身退，不吝提攜後進，令人敬佩，而新任會長嚴杰多年來對僑社無私的奉獻，大家有目共睹，如今接下會長重擔乃實至名歸，他洞悉時局精準經營旅館事業成績卓越有成，盛讚嚴杰的成功絕不是偶然。
遠從加州前來的北美洲台灣旅館公會聯合總會會長邱垂煌、南加州台灣旅業同業公會理事長許清松、美東旅館同業公會會長蔡慶輝等依序上台先後致詞，讚揚美南台灣旅館公會在前會長陳清亮的帶領下，每個人的事業都很成功，旅館家數也越開越多。
主辦單位為表彰陳美芬榮譽理事長的卓越貢獻，特頒卓越貢獻獎給她，同時傑出理事長也由大會主持人張榮森及前會長何怡中獲得，新任會長嚴杰在致詞時感謝所有參與贊助此次大會的各大企業，他特別感謝他的太太何怡中這麼多年的辛苦，沒有她他不會有今天。
每年抽獎環節都是旅館公會的重頭大戲，今天最大獎長榮航空來台灣的機票由陳意欣女士抽中，她興奮地上台領獎，獲得滿場來賓鼓掌。
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