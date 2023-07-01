美南台灣旅館公會 嚴杰接任會長

新任會長嚴杰 （右）在王韋龍（中）的監交下由陳清亮手中接下會長印信。 （記者封昌明／攝影）

美南台灣旅館公會會長交接典禮，6月28日在LAM BO宴會廳盛大舉行，席開近30桌數百人與會場面熱鬧非凡，新任會長嚴杰在駐休士頓台北經文處副處長王韋龍監交下，由前任會長陳清亮手中接下會長印信，成為該會第32屆會長。

陳清亮發表卸任感言時表示，他期許新任會長及所有會員，旅館業的未來將是創新時代的來臨，所有會員都要學習新的管理方式及終身學習，不斷吸取新的科技，才能在時代的洪流中立於不敗之地。

王韋龍的歌聲在僑界享有盛名他應觀眾要求下高歌一曲，優美的歌聲獲得如雷的掌聲，他讚揚前會長陳清亮功成身退，不吝提攜後進，令人敬佩，而新任會長嚴杰多年來對僑社無私的奉獻，大家有目共睹，如今接下會長重擔乃實至名歸，他洞悉時局精準經營旅館事業成績卓越有成，盛讚嚴杰的成功絕不是偶然。

遠從加州 前來的北美洲台灣旅館公會聯合總會會長邱垂煌、南加 州台灣旅業同業公會理事長許清松、美東旅館同業公會會長蔡慶輝等依序上台先後致詞，讚揚美南台灣旅館公會在前會長陳清亮的帶領下，每個人的事業都很成功，旅館家數也越開越多。

主辦單位為表彰陳美芬榮譽理事長的卓越貢獻，特頒卓越貢獻獎給她，同時傑出理事長也由大會主持人張榮森及前會長何怡中獲得，新任會長嚴杰在致詞時感謝所有參與贊助此次大會的各大企業，他特別感謝他的太太何怡中這麼多年的辛苦，沒有她他不會有今天。 嚴杰（左）獻上鮮花，感謝夫人何怡中（右）的協助，讓他才有今天。（記者封昌明／攝影）