德州人隊前四分衛 佛州游泳溺死

萊恩馬勒(Ryan Mallett，見圖，個人臉書)

曾在職業美式足球「休士頓德州 人隊」(Houston Texans)擔任四分衛的萊恩馬勒(Ryan Mallett，見圖，取自臉書)，27日(周二)在佛羅里達州海邊游泳時溺水，他被送到醫院時醫生宣告他已身亡，年僅35歲，噩耗傳來令許多德州球迷震驚。

馬勒出生成長於阿肯色州 的貝茨維爾(Batesville)，他是阿肯色州高中美足歷史上最出色的四分衛之一，高中畢業以後他先到密西根大學打球，第一年結束時密西根的總教練卡爾(Lloyd Carr)退休，馬勒轉學回到阿肯色州，他在阿肯色大學打了兩年之後休學，在2011年的國家美式足球聯盟NFL 的選將秀中，馬勒在第三輪被新英格蘭愛國者(New England Patriots)選中。

愛國者隊的先發四分衛是湯姆布萊迪(Tom Brady)，而布萊迪是NFL的長青樹，因此馬勒難得上場丟一兩球，2014年他被交易給休士頓德州人隊，前後也只在九場比賽中上過場，2015年他與巴爾的摩烏鴉隊(Baltimore Ravens)簽約，先後在那裡也只打過八場球，他最後在2017年從NFL退休。

阿肯色州的Deltaplex是最先報導馬勒溺死消息的報紙，這消息來得太突然，而Deltaplex又是一個地方小報，因此剛開始許多讀者半信半疑，以一個傑出的運動員，在海灘戲水竟然會淹死讓人難以置信。去年馬勒跟阿肯色州的白堂高中(White Hall High School)簽約，白堂高中隨後向媒體證實馬勒確實已去世。

JJ瓦特(JJ Watt)隨後在他的推特網頁上發文說：這個消息太可怕(Horrible news)，你走得太早了，兄弟，你安息吧。瓦特是美足國家聯盟（NFL）的防衛巨星，曾在休士頓德州人隊打過10季，因此他跟馬勒曾是隊友，瓦特現在是亞利桑那州紅雀隊(Arizona Cardinals)的球員。