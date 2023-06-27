全僑歡送羅復文 場面溫馨感人

切蛋糕話別。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長羅復文將於今年7月初任滿返台，休士頓中華公所邀集當地各社團於6月25日下午在僑教中心大禮堂舉行歡送茶會，國會議員AL GREEN、州長GREG ABBOTT、德州 眾議員吳元之、斯坦福市議員譚秋晴、西南管理區主席李雄及各大社團均派出代表與會，場面溫馨感人離情依依。

大會主持由甘幼蘋及芮久玟擔綱，中華公所共同主席江麗君、唐心琴先後致詞，感謝羅復文任內積極走訪僑界深入台商所經營的事業，除了關心台商的經營情況也給了相關建議，讓她們感念在心。

德州各級政府代表紛紛致贈褒揚狀及紀念品，表彰羅復文任內對台灣人社區所做的貢獻。華人各大社團也陸續上台致贈紀念品，感謝他在疫情 期間上任，隨即積極奔走於社區加入防疫的行列。

很少上台發言的前首都銀行董事長王敦正，特別表示，羅復文與他曾經走訪路州的各個大學，協助台灣的大校院校得以和國際接軌，對於台灣的教育事業貢獻，令人敬佩。

羅復文感性發言表示，三年時間很快，他在疫情到任，期間在所有同仁的努力下，曾多次一對一拜訪轄內各大州的州長，並且促成台南市與紐奧良締結姐妹市關係，同仁的努力不抹滅，他也感謝休士頓各大華資銀行對中華民國政府的支持，特別是恆豐銀行吳文龍董事長捐助母校密西西比大學「中文領航學程」赴台灣研習計畫，造福諸多學子，他由衷感謝。