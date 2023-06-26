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艾伯特：地方檢察官不遵守法律 將究責

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前誓言，若地區檢察長未能執行法律和保護居民，將追究他們責任。（FOX）
德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前誓言，若地區檢察長未能執行法律和保護居民，將追究他們責任。（FOX）

FOX電視台報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前誓言，若地區檢察官未能執行法律和保護居民，將追究他們責任。

在一條推文中，這位共和黨州長援引他在本月早些時候簽署成為法律的HB 17法案。

艾伯特推文說，「我簽署的一項新法，將有助於控制流氓地方檢察官。那些想在德州執法部門工作的人，需維護法律，保護德州人，否則他們將被究責。」

HB 17於6月6日正式成為法律，擴大檢察官可予以免職的「公務不當行為」定義。法律允許德州人通過提交請願書，要求罷免拒絕起訴某類刑事犯罪的地區檢察長。

HB 17法案，是對左翼地區檢察長的回應。自2022年夏天，美國最高法院（U.S. Supreme Court）推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）後，他們曾宣布不會執行墮胎禁令。

許多地區檢察長，如紐約曼哈頓地區檢察長白艾榮（Alvin Bragg）、洛縣檢察長賈斯康（George Gascon），均拒絕起訴低級犯罪或輕罪，包括大麻和賣淫等。

在德州，查維斯（Travis）縣檢察長嘉爾薩（Jose Garza）因類似政策飽受批評。他還對20多名奧斯汀警察發出有爭議的起訴，因他們於2020年暴力抗議活動中的行為。當時道路交叉口被抗議者霸佔，抗議者並佔領該市警察總局，州議會大樓也被破壞。

據悉，加爾薩接受來自Soro派系團體的競選資金。

德州 檢察官 警察

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