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建築工喝水歇息 德州州長簽署新法廢除

編譯林思牧／綜合報導
德州州長艾伯特於20日簽署新法，建築工人不再可以因酷暑而得到10分鐘的「喝水歇息」（water break），民權組織認為州長此舉「缺乏人性」。（美聯社）
德州州長艾伯特於20日簽署新法，建築工人不再可以因酷暑而得到10分鐘的「喝水歇息」（water break），民權組織認為州長此舉「缺乏人性」。（美聯社）

正值德州受酷熱侵襲之際，州長艾伯特於20日（周二）簽署新法，從9月1日起不管天氣有多熱，建築工人不再可以因酷暑而得到10分鐘的「喝水歇息」（water break），民權組織認為州長此舉「缺乏人性」。

根據德州論壇報的資訊，目前有些地方政府有自己的商業與貿易法規，譬如達拉斯市與奧斯汀市規定，在酷暑天建築業者必須每4個小時給建築工人10分鐘的喝水歇息。艾伯特州長20日簽署的新法，代表從9月1日起州政府是商業（commerce）與貿易（trade）法規的獨一規管單位（exclusive regulator），地方政府所制定的法規到時都「失去效力」（annulled）。

即使在當前的法規下，德州已經是最多建築工人上班時被熱死的州，從2011年到2021年至少有42人。民權組織AFL-CIO的政策副總監安娜岡薩雷茲（Ana Gonzalez）指出，建築業是要命的工業（Construction is a deadly industry），即使是幾分鐘的喝水歇息也有幫助，艾伯特此舉是侵犯人權的，可以想像新法生效後德州建築工人的死亡率會更升高。

另外，德州檢察長肯帕克斯頓（Ken Paxton）上個月被州眾議會彈劾後，預期州參議會的彈劾審判將會在8月底之前開始。檢察長的妻子安吉菈帕克斯頓（Angela Paxton）是一位參議員，當時她並沒有表示是否會「避嫌」。

但她在19日（周一）發表書面聲明，指出參與彈劾審判是她作為參議員的職務，她必須執行這項任務，這是德州憲法所要求的，也是投票給她的選民所要求的。肯帕克斯頓的貪汙瀆職罪名中，包括他藉著職務之便為婚外情的女子安插工作，安吉菈帕克斯頓受丈夫外遇的羞辱與折磨，但如果丈夫被判有罪會失去要職與高薪，她是否會「忍辱負重」的反對州議會開革丈夫？這是政界、媒體與大眾拭目以待的。

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