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跨性別運動員參賽 德州擴大限制 9月1日生效

編譯胡立宗／綜合報導
德州州長艾伯特簽署法案，擴大對跨性別運動員的參賽限制。（美聯社）
德州州長艾伯特簽署法案，擴大對跨性別運動員的參賽限制。（美聯社）

德州州長艾伯特15日簽署Senate Bill 15成為Save Women's Sports Act，原意雖在保障女性選手不受制於不公平競爭，但卻形同擴大2021年限制K-12跨性別學生參賽權的法規，連大學的跨性別運動員都不能參加另一生理性別的賽事。

艾伯特稍早也簽署新法，限制青少年接受性向諮詢的權益，凸顯15日的法案並非特例。CNN新聞網指出，全美共和黨人越來越關注跨性別運動員的議題，相關限制也越來越多，不但聯邦通過限制法案，阿拉巴馬州5月也立法限制跨性別學生的參賽權。

固然艾伯特當天強調，（生理）女性運動員的權益遭受威脅，部分女性被迫與生理男性同場較勁，但是一來跨性別運動員，特別是男轉女者的運動能力缺乏足夠研究，再者2017年運動醫學期刊（Sports Medicine）也指出，沒有直接或合理的研究能夠證明跨性別者較順性別者的運動能力更佳。

Save Women's Sports Act定於9月1日生效，之後個人可以控告運動組織涉及不公平競爭，只要後者允許跨性別運動員參與不符生理性別的賽事。支持限制的一方認為，男變女的運動員先天條件就優於女性，將使生理女遭受不當競爭；反對者則認為，這是對LGBTQ+的歧視。

跨性別 運動員 阿拉巴馬州

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