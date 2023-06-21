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休士頓華人愛心組織 7/1在中華文化中心辦園遊會

休士頓訊

休士頓華人愛心組織（C.A.R.E.）慶祝成立30周年，該組織將於7月1日早上11點到下午2點半於中華文化服務中心舉辦園遊會。

活動開始將由少林寺的舞龍舞獅揭開序幕，現場攤位義賣各種小吃如玉佛寺的各式素食，中華保健中心的涼麵，工商婦女會的台灣麵線，梨城的波霸奶茶，廣西同鄉會的桂林米粉，艾葉青團，大專校聯會的關東煮等等。

預購園遊券10元一張，當天可換到11元。活動當天舞台將有很多大型表演節目如東方之珠祺袍秀，香香老師的站在高崗上，德州元極舞的武運亨通元極扇，FASCA學員小提琴和大提琴的表演，宏武協會的中國功夫表演，Truman Wang帶領Mandarin Immersion Magnet School學生的扯鈴表演， 當天也會介紹到場所有愛心組織的歷任前會長。

休士頓華人愛心組織舉辦園遊會的目的是為今年捐助的99%貧困率的Rodriguez學校的小學生籌募基金，今年預計捐出900多位小學生全年學校的文具用品及書包。該組織邀大家請一起來參加中華文化中心舉行的休士頓華人愛心組織30周年暨慶祝美國國慶募款園遊會。贊助或擺攤位請聯絡會長洪良冰：832-818-6688，副會長黃泰生832-788-5885。

華人 休士頓 德州

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