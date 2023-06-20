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災區求償 賴清陽、陳帆Katy開講

記者封昌明／休士頓報導
賴清陽（右二）、陳帆（左二）率律師團隊前往KATY地區開講，吸引大批民眾前往聆聽。 （記者封昌明／攝影）
賴清陽（右二）、陳帆（左二）率律師團隊前往KATY地區開講，吸引大批民眾前往聆聽。 （記者封昌明／攝影）

自從賴清陽與陳帆兩位律師為爭取2017年8月28日洪水災害權益，在各地奔走，9日前往凱蒂（Katy）舉辦說明會。

當時鎮遭聯邦政府美國陸軍工程兵團、從休士頓西部的Addicks和Barker大壩疑似控制洪水不當，導致休士頓上游地區遭到洪水淹害。根據統計約有一萬家房屋受淹。 2022年10月底聯邦法官針對六個挑選出來、用於「測試」的上游受害原告的索賠訴求作出裁定。法律專家按照每家獲得的索賠，估算出一萬家潛在的原告可以獲得多達16億7000萬美元的總賠償。

頼清陽與陳帆的律師團隊在凱蒂地區舉辦擴大座談會釋疑，吸引了大批民眾前去聆聽。

賴清陽與陳帆兩位律師先後說明，申請索賠的流程，他們強調獲得此項索賠的法律程序是：每位受災居民和企業委託律師簽署代理協議，通過複雜專業的受理程序，遞案給聯邦法院，正式立案，提出索賠訴求，以爭取自己的合法權益。此項索賠的截止日期為2023年8月底，倒計時僅有不到幾個月的時間。一旦沒有及時立案，受災家庭可能被認為永久性放棄索賠。

為此，由陳帆律師率領的元臣國際律師事務所(MOSAIC Paradigm Law Group)與中美歐律師事務所(賴清陽律師團隊)聯合組建「哈維颶風上游居民索賠專項律師團隊」(簡稱「哈維索賠專項律師團」)，為受災戶主和企業業主受理從申請簽約到最終獲賠的法律服務。為了在截止日期前完成索賠。目前在哈維颶風中遭洪淹的凱蒂等地區的居民和企業，尤其是Cinco Ranch災民，已步入與律所申請索賠簽約的高峰期。

「哈維索賠專項律師團」提醒受災居民戶主和企業主，請儘早聯繫作業，以免錯過立案理賠最佳的訴訟時效，先到可能先獲得理賠，莫失良機。尤其提醒華裔居民和企業，切莫採取觀望態度而錯失為爭取自己權益，可能獲得多達數十萬美元的理賠款，同時更需要大家要齊心協力，努力為補償哈維颶風帶來的房屋和財產慘重損失，要求法院提供最高補償款。

洪水 颶風 休士頓

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