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借社群照片作畫分潤 華人險遭騙

記者子為／綜合報導
騙子表示想用小如發在社媒的照片作畫，並會給予報酬，給小如開了1000元的假支票，並要求小如轉回700元。（圖：受訪者提供）
騙子表示想用小如發在社媒的照片作畫，並會給予報酬，給小如開了1000元的假支票，並要求小如轉回700元。（圖：受訪者提供）

「為你畫畫還給你錢？」這種聽著像天上掉餡餅的好事，其實是當下在社媒軟體Instagram上逐漸興起的一種詐騙，而且已有華人中招。騙子會偽裝成畫家，聲稱想用受騙者發在社媒的照片作畫，並給予報酬，然後用假支票進行詐騙。在美國留學的華女小如，近日就碰到這類詐騙，儘管她及時察覺是騙局，但仍被扣了一筆手續費。

開假支票是非常普遍的詐騙方式，根據聯邦貿易委員會（Federal Trade commission，FTC）的調查，2022年收到約4萬個支票詐騙的舉報，共計損失超過7800萬元。每位受害者因假支票平均損失約2000元，這數字僅次於加密貨幣和投資詐騙。

網絡安全公司Aura針對預防支票詐騙給出建議：第一，不要接收超過商議好的價格的支票；第二，要等到支票正式入帳再考慮轉帳，這個過程通常要等一到兩周；第三，謹慎對待每個無法親自交易的人；第四，認真檢查支票是否符合規範後再進行手機銀行的儲蓄操作；第五，警惕每次「天上掉餡餅」的事件。

華女小如的故事是這樣發生的。5月初，華女小如在instagram上收到一則來自陌生人P某的私信，P某表示他是一名畫家，覺得小如在instagram上發的照片很好看，讓他有創作靈感，想把其中一張照片畫成畫作。P某還指出，因為畫作將販售給客人，會有收入，小如也會獲得一定分成。

小如收到消息後雖然有所懷疑，但考慮到對自己也沒什麼壞處，就欣然答應，並告訴P某可以直接使用，不需要付錢。P某則表示，因為使用小如的肖像，且是商業用途，所以付錢給小如是必須的。隨後，P某向小如要了她的銀行信息，表示馬上有會計開支票給她。

騙子開出的1000元假支票被銀行撤回，小如因為掃了支票，被扣除12元手續費。（圖...
騙子開出的1000元假支票被銀行撤回，小如因為掃了支票，被扣除12元手續費。（圖：受訪者提供）

沒過多久，小如收到1000元的支票，並根據要求將收款截圖發給P某。隨後，P某指出，這1000元是會計給出的總項目費，其中只有300元屬於小如，讓小如將剩下700元通過Cash App或Apple Pay轉給P某，用於購買材料和作畫等事宜。小如問P某為何不直接轉300元，P某表示，因為他的銀行不認證第三方帳戶。

謹慎的小如看到支票還處於待處理狀態（pending），表示要等到真正拿到錢後，再將700元轉給P某。此時，P某的語氣變得不耐煩，強調小如已經拿到錢，不要帶著錢逃跑了，隨後更開始恐嚇小如，說要舉報小如騙錢，還用大寫字母說到「我會讓你的生活變痛苦」，更是打了20通電話，意識到是詐騙的小如將P某列入黑名單。

騙子開出的1000元假支票被銀行撤回，小如因為掃了支票，被扣除12元手續費。（圖...
騙子開出的1000元假支票被銀行撤回，小如因為掃了支票，被扣除12元手續費。（圖：受訪者提供）

幾天後，銀行證實那張支票是空頭支票，而小如因為是用銀行App通過掃描的方式存入支票，所以當支票被退回後，銀行向小如收取12元手續費。小如總結經驗表示，不僅不要輕易給陌生人打錢，也不要隨意接受別人的支票。

為了讓更多人瞭解此類騙局，小如把經歷發布在社媒上。評論區有很多人表示經歷過類似騙局，好幾位和小如一樣被扣除12元手續費，還有人不幸上當被騙走500元。一位網友指出，之前在二手網站賣傢俱，一位買家表示要全部買走，但因為人在外地，只能開具支票。該網友出於謹慎，立即致電銀行瞭解支票的使用規則。銀行表示，支票即便過帳，只要對方不承認，都可以把錢要回去。

謹慎的小如沒把錢立即轉給騙子，騙子開始恐嚇小如，說要舉報小如騙錢。（圖：受訪者提...
謹慎的小如沒把錢立即轉給騙子，騙子開始恐嚇小如，說要舉報小如騙錢。（圖：受訪者提供）

支票 詐騙 華女

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