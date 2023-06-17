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休士頓獵人溪寓所開價6500萬 打破德州紀錄

編譯林思牧／綜合報導
「克瑞斯比莊園」被綠植圍繞。（取自Carolwood Estates）
「克瑞斯比莊園」被綠植圍繞。（取自Carolwood Estates）

上個月達拉斯北區14英畝的「克瑞斯比莊園」（Crespi Estate）上市，創下德州最高開價的紀錄，但沒想到本周就被休士頓地區的「獵人溪寓所」（the Lodge at Hunter's Creek）打破。獵人溪寓所開價6500萬元，比克瑞斯比莊園高8.3%。

位於休士頓市中心西邊只有10哩的「獵人溪村市」（Hunter's Creek Village），一座像城堡一樣的房地產剛上市，它的開價（Listing price）創下德州房地產價格的歷史新高，地產經紀人公布的視頻讓人大開眼界。

獵人溪寓所是由全美豪宅大經紀商卡羅伍德房地產（Carolwood Estates）作為賣家的經紀人，這座歐風的城堡式豪宅是歐洲11-12世紀的建築風格，完工於2005年，屋齡只有18年，它的位置在水牛河（Buffalo Bayou）做U型大轉彎的地方，這塊地三面傍水，地面上長滿青翠的大樹。

經紀人指出，這座2萬2000平方呎的豪宅有六間臥室、八間浴廁，有一座兩層樓高的大圖書館，一座透明玻璃電梯，一個專業品級的廚房，一個走入式冰櫃（walk-in cooler），一個酒吧，連車庫都非常豪華，有五個寬敞的停車位。

另外，在主屋後面兩分鐘腳程的五英畝土地上，還有一座有雙臥室的客房（guest house），經紀人表示：兩棟房屋之間有一條「長而優美的碎石子路」（long picturesque gravel road）相連，客房甚至還有自己的游泳池、陽台，有興趣觀賞介紹視頻的讀者，可上foxbusiness.com/lifestyle瀏覽。

「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（取自Carolwood Estates）
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（取自Carolwood Estates）
「克瑞斯比莊園」上市，創下德州最高開價的紀錄。（取自Carolwood Esta...
「克瑞斯比莊園」上市，創下德州最高開價的紀錄。（取自Carolwood Estates）

房地產 德州 休士頓

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