大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬

休士頓警局有警犬在警車內熱死。圖為示意圖（取材自休士頓警局推特）

大熱浪正侵襲德州，休士頓 市警局一隻嗅彈犬(bomb-sniffing dog)在休息時段被放在開著冷氣的巡邏車中，但是引擎意外熄火造成空調系統停頓，這隻名叫「阿倫」的狗警官(K-9 Officer Aron)在車子裡發生中熱衰竭(heat exhaustion)，送醫急救後仍不治身亡。

休士頓警員工會的代表格瑞菲斯(Doug Griffith)指出，阿倫是被編在喬治布希國際機場 (George Bush International Airport)值勤的警犬，很多旅客都跟牠見過面，牠負責嗅聞行李確定裡面沒有爆炸物，每當有人發布炸彈恐嚇（bomb threat）時，機場警察 會帶著阿倫與其他警犬清查航廈各角落，如果有人放置爆炸物，嗅彈犬運用牠們靈敏的嗅覺總是能達成任務。

休士頓市警局13日(周二)在官方推特上宣布，周一那天阿倫休息的時段，牠的飼主警察把牠放在巡邏車中，車子的引擎保持運轉好讓冷氣系統保持車內涼爽。當牠的飼主警察回到車邊的時候發現引擎已經熄火，阿倫已經熱到無法行動，警方把阿倫送到獸醫院去急救，但牠仍傷重不治。

市警局指出，警犬隊的巡邏車上裝有預防與警報系統，如果引擎停止運轉會給飼主警察發簡訊通知，而且系統會讓汽車喇叭響起、自動把車窗搖下、打開電扇通風，但在這次事件中這些動作都沒有出現。格瑞菲斯指出，阿倫是休士頓市警局從聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration)買來的，在休士頓市警局才服務一年多。