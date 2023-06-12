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休士頓慶雙十第二次籌備會 社團代表齊聚共襄盛舉

記者封昌明／休士頓報導
中華民國112年休士頓雙十國慶籌備會團隊，在僑教中心召開第二次籌備會。 （記者封昌明／攝影）
中華民國112年休士頓雙十國慶籌備會團隊，在僑教中心召開第二次籌備會。 （記者封昌明／攝影）

中華民國休士頓雙十國慶籌備會團隊於今日在僑教中心會議室成功召開第二次籌備會議。主委楊崇肯、副主委楊嘉玲、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、陳建賓、張世勳以及中華公所共同主席江麗君等多位社團代表齊聚一堂，共商籌備事宜，展望本年國慶系列活動的圓滿成功。

中華民國112年休士頓雙十國慶籌備會楊崇肯（中）、副主委楊嘉玲（右）、僑教中心主...
中華民國112年休士頓雙十國慶籌備會楊崇肯（中）、副主委楊嘉玲（右）、僑教中心主委王盈容（左）主持第二次籌備會。（記者封昌明／攝影）

楊崇肯表示，本次國慶系列活動將不分藍綠，團結一致，將所有活動與主流社會結合。與亞洲中心（Asia Society Texas Center）、Houston First等機構合作，不僅在他們的場地舉辦活動，還將在各自的網站上即時更新活動訊息，以吸引更多主流社會人士關注中華民國的國慶。為此，籌備會特別增加了一位英文秘書，充分向主流社會說明活動的主要內容。

國慶晚宴已定於10月29日舉行，楊崇肯強調，該晚宴將是整個活動的總結和重頭戲。屆時，精緻的中式西餐將呈現在全世界觀眾面前，透過餐會推廣台灣的美食文化，熱切期待僑胞們踴躍參與各項系列活動。

楊嘉玲則籲請僑界各大社團與籌備會保持密切聯繫，大家共商系列活動各項細節，調整出一個大家都可以接受的時間、地點和項目，團結僑社，共同慶祝中華民國國慶。

秘書長何真說，希望各大主團整理出自己的節目，她們將進行整合，以增加效率，本屆國慶籌備會名單公佈如後：主任委員、楊崇肯、副主任委員楊嘉玲、總顧問江麗君。諮詢委員會：陳美芬、張世勳、吳光宜、劉秀美、陳建賓、王秀姿、王敦正、黎淑瑛、葉宏志、甘幼蘋 、鄭昭、梁慎平、鍾桂堂、賴江椿、楊明耕、趙婉兒 、李雄、葉德雲、嚴杰、黃春蘭、何怡中、劉志忠。法律顧問熊莊齡。顧問：許勝弘、張園立。秘書長何真，財務長李昱勳，英文秘書李迺安、公關徐堯亮、林翠梅、芮久玟，文宣盧淑君，活動組，總務組陳第元、蔡宗霖、裴俊莉、戴珮青 、辜千慈、邱佩冠、蔡沂汶。攝影多媒體謝慕舜，音視頻多媒體、戴啟智、徐金城。

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