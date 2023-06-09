涉嫌與帕克斯頓勾結富商 突遭聯邦調查局逮捕入獄

印度裔富商內特保羅（Nate Paul，右一），8日突然被聯邦調查局FBI逮捕。（圖取自美聯社）

涉嫌與檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）官商勾結的印度裔富商內特保羅（Nate Paul），8日突然被聯邦調查局FBI 逮捕，FBI借用查維斯縣拘留所 （Travis County Jail）的牢房暫時關押保羅。

聯邦調查局並沒有公布這項逮捕行動，媒體聽說消息後向查維斯縣警局查詢，警局發言人克莉絲登達克（Kristen Dark）於8日傍晚確認：保羅在4時25分被拘留所收押。但保羅究竟是否因為牽涉帕克斯頓的案子遭逮捕，執法單位也沒有說明，保羅的父母是第一代印度移民。

9日上午保羅出庭應訊，他被控多項聯邦級的財務詐欺重罪名，他在向銀行貸款時嚴重誇大他的資產值，法官宣告他的罪名後他被允許回家。

保羅2007年創設的「世界級資金集團」（World Class Capital Group）總部設在奧斯汀，2008年金融海嘯之後他收購許多賤價房地產，不到十年他就列名「富比世 未滿30歲的30名富人排行榜」（Forbes 30 under 30），2017年富比世估計他的淨資產有8億美元，他一度是奧斯汀房地產的第一大東主，擁有的資產約為12億元。

2018年10月，保羅捐給帕克斯頓2萬5000元政治獻金，又在自己的地產公司給帕克斯頓的外遇對象安插職位。隨後帕克斯頓手下的高階檢察官員向監管單位舉報兩人官商勾結的情事，譬如帕克斯頓給保羅的生意競爭對手立案調查，幫助保羅取得訴訟的庭外和解等等，帕克斯頓後來將舉報他的四名下屬開除。

但FBI與聯邦財政部在2019年立案調查保羅，並到保羅的豪宅與辦公室突擊檢查，從那時到現在保羅已經至少18次宣告破產，在調查中保羅與帕克斯頓之間的勾結情事才漸趨明朗。非營利組織米堤基金會（The Roy F. & Joann Cole Mitte Foundation）向法院提訴控告保羅詐欺（fraud），今年3月法官判決保羅坐監十天、罰款18萬元，保羅的律師目前正替他上訴。

在保羅公司官方網站上刊出的照片上，說他看起來像個英俊的電影明星絕不為過，但這次入獄時的大頭照，他看起來卻真的像個逃犯。從案件進行的速度來看，帕克斯頓與保羅的前途都不被看好，這或許可以給仗著財富與官位為非作歹的人一個警惕。