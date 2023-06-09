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奧斯汀都會區3D列印宅100戶 周末開賣

編譯林思牧／綜合報導
3D列印房「灌漿」 打造水泥牆。（ICON網頁）
3D列印房「灌漿」 打造水泥牆。（ICON網頁）

位於奧斯汀北邊約30哩的喬治城(Georgetown)，一個正在施工的新住宅區10日(周六)開始發售新屋，這批100棟的住屋是用機器人以3D列印技術興建，對土生土長的本地人可能較難適應，但對第一代華人絕對可以接受，有意買這種水泥新屋的人可趁早探詢。

這個住宅區取名為「狼莊」(Wolf Ranch)，最特別的一點是房屋的牆壁是用水泥(cement)做材質，而不是像傳統的美國平房是用木材做骨架，然後釘上石灰板(dry wall)當牆壁。水泥是用機器人來鋪設的，建築公司所公布的視頻上，機器人精準快速的「印出」一吋厚的水泥，反覆的動作讓整座房屋的內牆與外牆都在相當短的時間內完成。

ICON建築公司的專案營運總監簡肯斯(Conner Jenkins)指出，這種革命性的建築方式考慮到最佳能源效率，比較隔熱的牆壁加上太陽能板發電，讓住戶的電費變得很低，但屋裡冬暖夏涼非常舒適，而且住進去以後沒有太多需要定期維修的地方。他又指出，買這種新式住房需要一點膽量，沒有創新心態的人可能不敢下單。ICON是雷納公司(Lennar Corporation)的旗下企業，而雷納是規模很大的建築公司。

但對從東方來的華裔移民而言，住水泥房是「理所當然」的，剛來美國的華裔對美國人用木材建房子難以理解，這種房子不是一把火就燒掉了嗎？這批房屋有八種格局，10日發售的這批有六間，其他94間也會在短期內建完，簡肯斯表示他認為這是將來唯一的建屋方式。

格局中最小的一款叫「Dyce Floorplan」，室內面積為1574平方呎，定價47萬5000元，最大的格局售價接近60萬元。這批房屋稱為「創世紀組合」(Genesis Collection)，它的設計概念與施工方式的確是前所未見的，有興趣的讀者可上iconbuild.com瀏覽詳情，到工地去看看肯定會大開眼界。

3D列印房內部。（ICON網頁）
3D列印房內部。（ICON網頁）
3D列印房「灌漿」 打造水泥牆成型。（ICON網頁）
3D列印房「灌漿」 打造水泥牆成型。（ICON網頁）
3D列印房外觀。（ICON網頁）
3D列印房外觀。（ICON網頁）
3D列印房社區。（ICON網頁）
3D列印房社區。（ICON網頁）

華裔 3D列印 華人

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