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平凡泰食小館女廚 獲烹飪界最高榮譽

編譯林思牧／綜合報導
來自泰國的「G廚師」獲「詹姆斯畢爾德獎」。(James Beard Foundation)
來自泰國的「G廚師」獲「詹姆斯畢爾德獎」。(James Beard Foundation)

烹飪界最高榮譽「詹姆斯畢爾德獎」(James Beard Awards)5日(周一)舉行頒獎典禮，休士頓一家極不起眼泰國餐廳的女主廚獲得「德州最佳廚師」(Best Chef in Texas)大獎，喜歡美食的人不妨前往一享口福。

這位女廚師結婚以後的全名是Benchawan Jabthong Painter，這個名字太難唸，所以大家管她叫「G廚師」(Chef G)，她出生在泰國，6歲就開始在奶奶開在曼谷的餐館裡幫忙，天賦加上努力練就了一身烹飪功夫。她在曼谷認識了休士頓居民格蘭姆佩因特(Graham Painter)，結婚以後搬到休士頓定居。

3年前疫情高峰時她在休士頓東區開設了「街道至廚房」(Street to Kitchen)，當時只做外賣，疫情緩解以後開始堂食生意，餐館裡總共只有十張桌子，走道窄到服務員只能側身而過，從老闆到員工總共只有11人，這個餐館在加油站和高速公路高架橋旁邊，要不是有人推薦沒有人會知道這裡的東西有多好吃。

2023年的詹姆斯畢爾德獎頒獎典禮是在芝加哥舉行，餐館上下11人全都飛到芝加哥參加盛典，當德州最佳廚師的得獎人公布時，大家興奮地擁抱成一團慶祝。G廚師上台致詞時喜極而泣的指出，八年前她搬到休士頓時，夢想著有一天要得到這個獎，沒想到今晚夢想竟然真的實現了。

個性開朗的G廚師指出，她的菜都是道地的泰國烹飪方式做出來的，所有的食材都跟她在泰國時用得一模一樣，不能取代，因為只要有一點改變，口味就會不對，她說歡迎顧客提出意見，但她會很高興的說「NO」。G廚師表示，她最拿手的一樣菜是「黑松露榴槤咖哩」(black truffle durian curry)。

泰國菜多半有辣，這裡的辣味等級有四級：小辣(mild spicy)、中辣(medium spicy)、熱辣(hot spicy)和奶奶辣(grandma spicy)，G廚師指出，即使是習慣吃辣的人，常常也被奶奶辣弄得一把眼淚、一把鼻涕，所以千萬不可隨便亂點奶奶辣。

泰國 休士頓 德州

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