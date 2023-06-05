教堂辦活動 替跨性別青年籌款

LBGTQ+社區在凱蒂第一基督教教堂舉行驕傲賓果之夜活動，替跨性別青年進行籌款。（KPRC 2）

休士頓KPRC 2電視台報導，男女同志、雙性戀、跨性別 、酷兒（LBGTQ+）社區3日齊聚一堂，在凱蒂（Katy）的第一基督教教堂（First Christian Church）舉行驕傲賓果之夜（Pride Bingo Night）活動，替跨性別青年進行籌款。

活動當天，整晚大部分時間裡，現場活動都在和平氣氛中進行，但有兩名抗議者突然出現。

此外，KPRC電視台也拍到兩名支持者遭執法部門銬上手銬的畫面，警方並未說明他們遭逮捕的原因，也未說明是否面臨任何指控。

去年，該教會也舉辦一場類似活動，數百名支持者和抗議者齊聚一堂。驕傲的支持者站在教堂外舉著牌子，揮舞著驕傲的旗幟。

這個變裝（Drag Bingo）活動的主題，是替教堂的透明衣櫃（Transparent Closet）籌集資金，並增加一個青年安全空間。一些LGBTQ＋和活動人士對此表示支持。

KPRC訪問第一基督教教堂的托爾森（Reverend Heather Tolleson），談到德州 州長近期簽署的一項法案，該法將阻止跨性別未成年人接受跨性別相關護理。托爾森說，很難替別人說話，但我們在教堂的工作是承擔使命，提供這些安全空間。如德州議會正在發生的事情，對我們跨性別社區造成傷害，因此我們將儘可能提供教育 和聚會場所。

現場抗議者之一馬克斯（Max）說，我們當時在教堂前祈禱，他們不太喜歡這樣，他們試圖對我們進行人身攻擊，拿走我的標語牌。

其他居民則表示，他們正替10月14日舉行的凱蒂驕傲嘉年華（Katy Pride Festival）做準備。