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傳與NBA球隊面談 休大男籃教練動向引熱議

編譯林思牧／綜合報導
休士頓大學男籃隊總教練動向受球迷關注。(University of Houston網頁)
休士頓大學男籃隊總教練動向受球迷關注。(University of Houston網頁)

休士頓大學（University of Houston）美洲虎（Cougars）男籃隊上一季表現奇佳，預期下一季還會更好，總教練凱爾文桑普森（Kelvin Sampson）功不可沒，運動頻道ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前爆料，指出凱爾文桑普森已與NBA的密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）面談，引發德州輿論大譁。

上一季最後一段時間，休士頓大學在NCAA男子籃球排行榜上一直居於榜首，創下學校歷史上最好的成績，可惜在最後八強決賽中敗給邁阿密大學（University of Miami），沒有進入「最後四強」（Final Four）。

雖然休士頓大學沒有得到全國冠軍，但學校和休士頓籃球迷大致都沒有怨言，認為總教練（head coach）和他的兒子凱藍桑普森（Kellen Sampson）領軍有方，如果繼續努力成長茁壯，明年可望在NCAA的錦標賽中有更輝煌的成績，一般相信在桑普森父子的合約上，學校會盡一切努力盡快完成。凱藍桑普森是該隊的首席副教練（lead assistant coach）。

但沃納羅斯基17日的爆料引發部份休士頓籃球迷恐慌，認為凱爾文桑普森可能會去接公鹿隊總教練的空缺。媒體向學校探詢後，發現桑普森父子的合約商議已到最後階段，而且凱爾文桑普森與公鹿隊的總經理霍斯特（Jon Horst）原本就是好朋友，兩人見面並不代表凱爾文桑普森想跳槽。

休士頓大學在2021年給凱爾文桑普森續約六年，平均每年的薪水是300萬元，但過去兩年中大學男籃教練的新合約不斷升級，以至於他的年薪已排不進前20名，學校於是必須給他加薪加福利，好能留住父子倆人。

報導指出，凱爾文桑普森應該會得到440萬元的年薪，他的兒子也會得到大幅加薪，而且新合約會明白寫出凱藍桑普森的繼任計畫（succession plan），也就是學校認同他們子承父業的意願。

休士頓 NCAA 德州

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