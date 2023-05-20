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詹森太空中心火星模擬基地完工 4太空人下月入住

編譯林思牧／綜合報導
詹森太空中心模擬火星基地將開始訓練。(Johnson Space Center)
詹森太空中心模擬火星基地將開始訓練。(Johnson Space Center)

休士頓的詹森太空中心（Johnson Space Center）已建好一座模擬火星基地，6月份將開始一項為期378天的隔離實驗，四名太空人將為載人火星探索任務（Manned Mars Exploration）進行準備。

航太總署NASA宣布的這個大消息讓全球的太空迷振奮，這項實驗稱為「組員健康與執行探索類比」（Crew Health & Performance Exploration Analog，簡稱CHAPEA）。預期剛開始的載人火星探索任務會是378天，四位太空人將依照計畫每天進行相關工作，全天24小時都在模擬基地中生活工作。

這個模擬基地裝設在詹森太空中心的一個機棚（hanger）中，取名叫「阿爾發火星沙丘」（Mars Dune Alpha），1萬7000平方呎的室內空間裡有工作區、包括廚房的起居區、個人臥室、共用浴廁、醫務室、通訊中心和健身房。經由閉氣鎖（Airlock）太空人可以到模擬火星地表的外部，當然這時太空人是穿著全副的太空裝。

這段期間太空人還會經歷極度艱困的生理測試（physiological testing）和心理測試（psychological testing），真正的火星任務一開始，一年多的時間裡太空人都得不到外界的實際支援，沒有最高超身心素質、沒有最高超科學知識與技能的人不適合這種工作。

這項試驗會連續進行三次，每次是不同的四個人，但實驗的空間與狀況是一樣的，今年6月開始進行第一次，可能明年下半年開始第二次，2026年開始進行第三次，前後一共會訓練出12名火星任務太空人。

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