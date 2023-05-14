知名教授涉強姦女學生 被禁止進入校園

聖瑪莉大學（St. Mary's University）知名法學教授史蒂芬謝帕德（Stephen Sheppard）涉嫌在辦公室強姦一名女學生，德州 州警局日前到校園進行搜查，該教授現被禁止進入校園。

現年60歲的謝帕德教授如今顏面掃地，學校給他放行政假並禁止他在校園內出現，而他曾經是聖瑪莉大學法學院的院長。法庭文件指出，去年10月6日上午大約11時，當時是23歲的那名女生來到謝帕德教授的辦公室，她的一項課外專案是請謝帕德擔任指導教授，她需要教授的簽名。

教授讓她坐在一張玻璃大圓桌旁的椅子上，然後去把辦公室的門關起來鎖上，接著他到女生身後用手給她揉搓肩膀，並且告訴她「妳真漂亮」。當她發現不對想起身的時候，教授強迫把她向前彎壓在玻璃桌上後性侵 ，完事以後，教授在她的文件上簽字，警告她不准把那事告訴任何人，否則會對她不利。

文件指出女生敘述當時的情況：她抓起那份文件逃出教授的辦公室。經過思考以後，女生向學校申訴，學校向德州州警局（Texas Rangers）報案。州警局初步調查後發現女生的陳述應該確實，遂向法院申請到搜索令後，於4月12日派員到教授的辦公室搜查，搬走一部桌上型電腦，甚至還把地毯割下一塊帶走。

另外，休士頓 一間「奶品皇后」（Dairy Queen）快餐店雇用約書亞福羅雷斯（Joshua Flores）擔任經理，2019年暑假一名女學生到店裡打工，7月11日那天經理與兩名員工擔任關門工作團隊，福羅雷斯後來叫其中一名員工先回家，然後告訴那位女生：我多付妳20元，妳多留一些時間做深度清潔工作。

後來福羅雷斯叫她去清廁所，當她在廁所裡工作的時候，福羅雷斯闖入廁所對她性侵。女生告訴家長以後，哈里斯縣警局將福羅雷斯逮捕控罪，去年5月福羅雷斯重度性侵未成年人罪名成立被判10年監禁。女生和家長現在雇請律師，向奶品皇后總公司和福羅雷斯提出100萬元民事索賠訴訟，提訴的文件指出，福羅雷斯早就多次公開宣揚自己侵犯女性下屬的事蹟，同仁皆知他有這種癖好，但公司卻不理不睬，讓他有機會繼續殘害他人。