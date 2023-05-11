州議員與教會聯手 推基督信仰為國教

歐洲在18世紀末期掀起民主革命風潮以來200多年，政教分離(church-state separation)成為全球政治系統的標準，美國更是這種理念的標竿，但在德州 政客與教會的大力提倡下，政教又開始合一，朝以基督信仰為美國國教的方向大步邁進。

現年69歲的大衛巴頓(David Barton)是基督教福音教派的作家(evangelical author)與政治行動人士(political activist)，他過去40多年在德州各地的教堂和政府機構，大聲呼籲必須把基督信仰注入政策中，才能讓世風丕變，如今道德淪喪、治安敗壞、社會混亂都是因為沒有用基督信仰來教育 孩子出現的惡果。

他日前出席德州教育委員會(Texas Senate Education Committee)作證時，手上拿著一片「十誡」(Ten Commandments)牌子和一本17世紀的教科書，他指出美國教育傳統上，沒有比十誡更傳統的內容，十誡應該是社會道德的基本標準，政教分離是一種迷思，美國應該以基督信仰作為國教，在17世紀的教科書上，處處都引用聖經的話來教育孩子。

大衛巴頓的理念，十年之前還被認為是謬論，但是德州議會本屆的會期中，他所提倡的一部分理念已經完成立法，譬如參議會的一項法案規定，公立學校 必須公開展示十誡，並允許無執照宗教牧師(unlicensed religious chaplains)擔任公立學校的輔導師(school counselors)。

州議會的共和黨議員中有些已公開表示政教分離是錯誤的教條，並且把校園中屢屢發生的濫射、犯罪和容許同性戀與變性人的現象怪罪在政教分離。州議員麥特克勞斯(Matt Krause)指出，德州應該作為衛道先鋒，把以基督信仰根基的教育內容推展到全國，陳列十誡是一個好的開始。

基督教與天主教的領導人表示，美國的建國是「由神所祝聖的」(ordained by God)，因此美國的法律與政府機構都應該把基督信仰作為施政的出發點。