VEX機器人世界錦標賽 達福台商會為台灣學子加油

達福台商會在會長王嘉玲的帶領下，與獲獎機器人合影。（王嘉玲提供）

2023年VEX機器人世界錦標賽日前在達拉斯會議中心（Kay Bailey Hutchison Convention Center）舉行，來自全球超過60個國家及地區，3000支賽隊，來到達拉斯展現自己的能力、享受比賽樂趣。VEX Robotics賽事是由美國「機器人教育 及競賽基金會」（REC）自2007年起主辦，目的在鼓勵學子們透過VEX機器人進行學習，提升數理及編撰電腦程式的能力。

一向支持台灣各項活動及比賽的達福台商會，會長王嘉玲早已在比賽之前與曾經參賽來自台灣的學校聯繫上，4月27日、29日及5月3日，達福台商會的理事們在會長王嘉玲的帶領之下，準備了午餐、點心等前往會場為參賽的隊伍們加油打氣，參賽的台中隊也特地從台灣帶來了伴手禮台中太陽餅送給達福台商會。

商會理事們並參加了國中組及高中組的開幕式，這次的規模非常大，台灣來參加比賽的隊伍及人數也是空前的紀錄，有31隊，學生及家長共有266人，高中組的幾隊成績輝煌，拿下了世界亞軍、巧思獎、技能挑戰賽世界第三名、創新獎及活力獎，國中組得到評審團獎。

台中美國學校、新竹實驗中學以及竹北十興國小，在他們的攤位上掛著中華民國 的國旗還有台灣的標誌，達福台商會因贊助國家代表隊，商會的Logo也在授旗的旗幟上。熱心的家長們正為著參賽的小將們打點準備，希望台灣小將們展現實力奪下更多的獎項。