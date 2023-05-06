哈里斯縣長伊達戈 登上Vogue雜誌五月號

哈里斯縣長伊達戈登上五月號Vogue雜誌。（取自Vogue網頁）

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）近日接受Vogue專訪，全文並將刊登在五月號的雜誌上。照片由知名攝影師Annie Leibovitz操刀，伊達戈在推特上除了感謝Annie Leibovitz，還稱整個拍攝過程「超乎想像」（surreal）。

文章由Emma Specter執筆，標題為「伊達戈，共和黨 執政下的民主黨新秀」（Meet Judge Lina Hidalgo, a Young Democratic Star in GOP-led Texas.）。焦點放在大休士頓地區面臨的極端氣候威脅，以及伊達戈尋求共和黨人合作的努力。

Emma Specter指出，全美人口第二多的哈里斯縣，除了經常面臨淹水，近來還有龍捲風，加上冬季的極地風暴，以及罕見的旱災，「這些都是伊達戈心心念念的挑戰」。對於尋求共和黨助力的期望，Emma Specter則指出，面臨多重挑戰，身為連任的年輕政治新星，伊達戈沒有時間冷落共和黨人。

另外，伊達戈也獲得第一夫人吉兒．拜登 （Jill Biden）等人遲來的肯定。吉兒．拜登說，伊達戈是能夠激勵人心的新世代政治人物，她對德州 的未來已有貢獻，也是其他地方年輕女性的表率。