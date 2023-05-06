我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

哈里斯縣長伊達戈 登上Vogue雜誌五月號

編譯胡立宗／綜合報導
哈里斯縣長伊達戈登上五月號Vogue雜誌。（取自Vogue網頁）
哈里斯縣長伊達戈登上五月號Vogue雜誌。（取自Vogue網頁）

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）近日接受Vogue專訪，全文並將刊登在五月號的雜誌上。照片由知名攝影師Annie Leibovitz操刀，伊達戈在推特上除了感謝Annie Leibovitz，還稱整個拍攝過程「超乎想像」（surreal）。

文章由Emma Specter執筆，標題為「伊達戈，共和黨執政下的民主黨新秀」（Meet Judge Lina Hidalgo, a Young Democratic Star in GOP-led Texas.）。焦點放在大休士頓地區面臨的極端氣候威脅，以及伊達戈尋求共和黨人合作的努力。

Emma Specter指出，全美人口第二多的哈里斯縣，除了經常面臨淹水，近來還有龍捲風，加上冬季的極地風暴，以及罕見的旱災，「這些都是伊達戈心心念念的挑戰」。對於尋求共和黨助力的期望，Emma Specter則指出，面臨多重挑戰，身為連任的年輕政治新星，伊達戈沒有時間冷落共和黨人。

另外，伊達戈也獲得第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）等人遲來的肯定。吉兒．拜登說，伊達戈是能夠激勵人心的新世代政治人物，她對德州的未來已有貢獻，也是其他地方年輕女性的表率。

共和黨 拜登 德州

上一則

VEX機器人世界錦標賽 達福台商會為台灣學子加油

下一則

民俗教師研習 許惠珍教串珠、童玩

延伸閱讀

德州首開先例 新法賦予州長推翻選舉結果權力

德州首開先例 新法賦予州長推翻選舉結果權力
德州通過新法 賦予州長推翻選舉結果權力

德州通過新法 賦予州長推翻選舉結果權力
NBA／哈登45分退綠衫軍 76人開門紅

NBA／哈登45分退綠衫軍 76人開門紅
大規模核災演習 休士頓東南部、哈里斯縣1日至5日登場

大規模核災演習 休士頓東南部、哈里斯縣1日至5日登場
NBA／76人少了安比德 哈里斯聯手哈登 橫掃籃網晉級

NBA／76人少了安比德 哈里斯聯手哈登 橫掃籃網晉級
NBA／安比德膝傷缺陣 哈里斯25分率76人「橫掃籃網」晉級

NBA／安比德膝傷缺陣 哈里斯25分率76人「橫掃籃網」晉級

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48
2022年全美身分竊盜比率排名 資料來源：FTC

全美身分竊盜 喬治亞州最猖狂

2023-05-02 02:15
聯邦調查局更新克里夫蘭槍案正確的兇嫌照片與姓名。（FOX 26／FBI Houston推特）

名字只差1字母 男遭FBI誤植為德州5死槍案殺手

2023-05-01 21:04

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍