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羅復文頒發僑務榮譽職人員聘書

【休士頓訊】
晚宴大合照。 （僑教中心提供）
晚宴大合照。 （僑教中心提供）

僑委會「台灣文化訪問團美加西團」在團長王希中帶領下，5月1日於結束達拉斯首場演出後來到休士頓。駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長伉儷設宴歡迎訪問團成員們的到訪，僑務委員劉秀美、僑務諮詢委員黎淑瑛、世華工商婦女會美南分會會長何真、僑教中心主任王盈蓉及副主任黃依莉出席與會。

羅復文歡迎訪問團千里迢迢來到美國德州，辛勞奔波，也很高興今年台灣文化訪問團首站選擇美南地區達拉斯及休士頓演出，向當地僑胞及主流社會展現中華民國台灣的特色文化，除預祝活動順利圓滿成功外，也期許團員在閒暇之餘能體驗德州牛仔的風情萬種。

王希中表示，從台灣出發後，首站即抵達美國德州，將在北美洲大陸展開為期一個月的文化訪演，感謝各地駐處、僑教中心及僑團僑胞的熱心協助，使本次活動順利成行，也期許這次出訪能順利達到台美文化交流的目的。

每年5月是美國的亞太裔傳統月，而在母親節那周是「台灣傳統週 Taiwanese American Heritage Week」，為慶祝這個值得驕傲的台灣傳統周，彰顯台灣移民在美國所作的貢獻，全美各地台僑舉辦各式活動，僑委會也遴派國立台灣戲曲學院訪問團來北美洲巡迴演出，他們的第一、二站來到德州達拉斯及休士頓，接著到美加西11個城市訪演，希望藉此促進美國主流社會對台灣多元文化的認識。

羅復文於會中頒發僑務榮譽職人員聘書給續任僑務諮詢委員黎淑瑛、梁慎平、新任僑務顧問洪良冰、僑務促進委員蔡米惠、葉耀元，感謝其長期對僑務及台灣政府的貢獻，並期許繼續秉持服務熱誠，共同為僑社及國家服務。

王希中(左)贈禮感謝羅復文(右)大力支持。（僑教中心提供）
王希中(左)贈禮感謝羅復文(右)大力支持。（僑教中心提供）
羅復文（左四）頒發僑務榮譽職人員聘書。（僑教中心提供）
羅復文（左四）頒發僑務榮譽職人員聘書。（僑教中心提供）

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