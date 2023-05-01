密西西比州風災 休士頓基督教會台灣教友捐款助重建

羅復文（右一）偕同休士頓基督教會楊明耕（右二）長老前往密州捐贈台灣愛心善款。（台北經文處提供）

休士頓 基督教會(Christ Church in Houston)台灣教友募集五萬美元愛心善款，26日贈予密西西比州 浸信會救災會議委員會(Mississippi Baptist B)，投入該州風災後居民協助及相關重建工作經費。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、秘書魯開平與休士頓基督教會(Christ Church in Houston)長老楊明耕出席密西西比州農業暨商務廳長Andy Gipson辦公室舉辦的善款捐贈儀式。

楊明耕長老曾於密西西比大學(University of Mississippi)就讀碩士學位，對該地感情深厚，聽聞羅復文提及3月底密州風災情形，主動募集教友愛心捐款；羅復文並於捐贈儀式致詞中提到，台灣是密西西比州最堅實的夥伴，這次帶來的善款金額雖是有限，但是台灣人的愛心、關懷與堅定友誼無限，願為台灣及密州友誼搭建橋樑，

本次捐贈儀式由該州農業暨商務廳長Andy Gipson主持，密州浸信會救災會議委員會重要代表、參議員Lydia Chassaniol及前聯邦眾議員Gregg Harper出席。