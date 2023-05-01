德州會計竊兩公司公款近60萬 恐已潛逃出境

蒙妮卡帕迪亞盜取公司錢財後，恐已潛逃出境。（聖安東尼奧警方）

德州 一名會計到「高等圍籬公司」(Superior Fence Co.)任職九個月，短短期間竟然從公司帳戶掏走38萬元，令人驚訝的是她已經好幾次幹這種事，每次事發之後，她很快又被另一家公司雇用。4月24日開庭時，她也沒有現身，被法官判處巨額賠償與罰款。

現年45歲的蒙妮卡帕迪亞(Monica Marie Padilla)，2021年到2022年在高等圍籬公司上班九個月。公司發現款項總是短少後，她離職不予理會，公司向執法單位舉報以後，至今檢警雙方也都沒有對她提出控罪。但公司雇請律師向她提出民事索賠訴訟，蒙妮卡的丈夫拉菲奧帕迪亞(Raphael Padilla)也是被告。

訟案4月24日在聖安東尼奧的地區法院開庭時，帕迪亞夫婦都沒有出庭，這種對法庭不予理會的行為，通常會被法官判處相當程度的懲罰。庭審繼續進行之中，原告的律師提出文件與資訊，指出蒙妮卡帕迪亞2022年3月離開高等圍籬公司以後，在「J&R磁磚公司」(J&R Tile)又找到會計工作，磁磚公司的東主艾倫奧伯瑞克(Erin Albrecht)在原告律師知會後審查帳目，她認為蒙妮卡帕迪亞從她的公司偷走將近20萬元。

被告藐視法庭的行為果然惹怒法官，德州地區法官娜汀尼耶托(Nadine Nieto)判處帕迪亞夫婦賠償圍籬公司索償的38萬元損失之外，並加上100萬元的懲罰性損害賠償(punitive damage)，比原告要求的76萬元還多出24萬元，在審判前盜取的金額有利息，判決之後拖延未還的所有款項也有利息。另外，法官還把原告的5萬6000元律師費加到被告身上。

聖安東尼奧快訊報經過一番詢問後，發現蒙妮卡帕迪亞已經多次以職務之便掏走雇主的款項，但是她被迫離職之後，很快又找到另一個雇主，然後又重施故技。顯然新雇主在雇用她之前，並沒有詳細審核她的過往，促成她越來越大膽地重施故技。

帕迪亞夫婦目前人在何處，法庭並不清楚，媒體認為他們可能已經潛逃到墨西哥 或某個中南美洲的國家，以他們從兩家已知公司偷走的將近60萬元款項，隱姓埋名在哪個地方過生活，此生要用的錢應該已足夠。