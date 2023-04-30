SpaceX星艦爆炸 殘骸散布385英畝

星艦爆炸後留下的殘骸。（法新社）

SpaceX 星艦（Starship）4月20日自德州 博卡奇卡（Boca Chica）起飛後爆炸，除了在博卡奇卡州立公園 引發3.5英畝的林火，爆炸所產生的碎片還散布至385英畝的土地上，可能帶來的危害尚無法確定。

聯邦魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）彙整截至26日的報告指出，星艦爆炸產生的水泥塊、不鏽鋼片、金屬塊與其他殘骸一路散布至發射台西北方6.5哩之處，範圍達385畝，分別屬於SpaceX與博卡奇卡州立公園。管理局表示，目前仍不清楚野生動物棲息地是否遭到波及，或對野生動物產生直接傷害。

環保團體Sierra Club分部負責人Dave Cortez告訴CNBC，距離發射台西北方6哩外的伊莎貝爾港市（Port Isabel）出現大量塵化殘骸，博卡奇卡各處海灘也出現殘骸，當地是多種瀕危物種的棲地。Dave Cortez說，目前仍不確定殘骸是否有毒，或是對土壤有何影響。

管理飛行器的聯邦航空總署（FAA）除了禁止SpaceX在完成調查前繼續進行發射測試，也會監督調查過程。星艦或其他超大型載具是否恢復測試，要由FAA決定其系統、運作與程序是否影響公眾安全。

同時，殘骸問題也導致聯邦航空總署啟動異常因應方案（Anomaly Response Plan），要求SpaceX對周遭植披、野生動物進行調查，並且移除可能影響生態的殘骸，最後向相關聯邦部會提交報告。魚類暨野生動物管理局也將依瀕危物種法（Endangered Species Act）展開調查。FAA指出，SpaceX不只要對聯邦負責，也要對當地居民負責，過程務必合法。