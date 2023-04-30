我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

SpaceX星艦爆炸 殘骸散布385英畝

編譯胡立宗／綜合報導
星艦爆炸後留下的殘骸。（法新社）
星艦爆炸後留下的殘骸。（法新社）

SpaceX星艦（Starship）4月20日自德州博卡奇卡（Boca Chica）起飛後爆炸，除了在博卡奇卡州立公園引發3.5英畝的林火，爆炸所產生的碎片還散布至385英畝的土地上，可能帶來的危害尚無法確定。

聯邦魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）彙整截至26日的報告指出，星艦爆炸產生的水泥塊、不鏽鋼片、金屬塊與其他殘骸一路散布至發射台西北方6.5哩之處，範圍達385畝，分別屬於SpaceX與博卡奇卡州立公園。管理局表示，目前仍不清楚野生動物棲息地是否遭到波及，或對野生動物產生直接傷害。

環保團體Sierra Club分部負責人Dave Cortez告訴CNBC，距離發射台西北方6哩外的伊莎貝爾港市（Port Isabel）出現大量塵化殘骸，博卡奇卡各處海灘也出現殘骸，當地是多種瀕危物種的棲地。Dave Cortez說，目前仍不確定殘骸是否有毒，或是對土壤有何影響。

管理飛行器的聯邦航空總署（FAA）除了禁止SpaceX在完成調查前繼續進行發射測試，也會監督調查過程。星艦或其他超大型載具是否恢復測試，要由FAA決定其系統、運作與程序是否影響公眾安全。

同時，殘骸問題也導致聯邦航空總署啟動異常因應方案（Anomaly Response Plan），要求SpaceX對周遭植披、野生動物進行調查，並且移除可能影響生態的殘骸，最後向相關聯邦部會提交報告。魚類暨野生動物管理局也將依瀕危物種法（Endangered Species Act）展開調查。FAA指出，SpaceX不只要對聯邦負責，也要對當地居民負責，過程務必合法。

SpaceX 州立公園 德州

上一則

台灣作家陳思宏 萊斯大學與書迷相見歡

下一則

問題少年囚犯送成人監獄 惹爭議

延伸閱讀

日本離島發現巨大金屬片 疑為中國長征火箭殘骸

日本離島發現巨大金屬片 疑為中國長征火箭殘骸
太空迷注意 SpaceX明晨范登堡發射火箭 加州看得到

太空迷注意 SpaceX明晨范登堡發射火箭 加州看得到
馬斯克星艦升空爆炸重創發射場 恐影響NASA其他計畫

馬斯克星艦升空爆炸重創發射場 恐影響NASA其他計畫
華裔太空人焦立中談SpaceX：星艦試射是一項成功

華裔太空人焦立中談SpaceX：星艦試射是一項成功
星艦爆炸威力驚人 德州人哀嚎：窗戶震碎、殘骸滿天飛

星艦爆炸威力驚人 德州人哀嚎：窗戶震碎、殘骸滿天飛
升空約4分鐘爆炸還算成功？SpaceX團隊「開香檳慶祝」

升空約4分鐘爆炸還算成功？SpaceX團隊「開香檳慶祝」

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童