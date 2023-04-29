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山羊大軍出任務 幫休士頓植物園除野草

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓植物園將於下月邀請山羊至植物園「工作」，協助清理叢生的灌木與植被。（取自休士頓植物園）
休士頓植物園將於下月邀請山羊至植物園「工作」，協助清理叢生的灌木與植被。（取自休士頓植物園）

休士頓植物園(Houston Arboretum)自5月4日起，將得到大自然最喜愛園藝師-山羊的幫助。150多隻「經驗豐富」的山羊們，在當天起的七至十日內，將負責在植物園野花小徑周圍2.5畝區域到處進食吃飽飽，好清除該地區叢生的雜草與植被。

休士頓紀事報報導，植物園執行長馬基(Debbie Markey)表示，放牧山羊是商業割草和除草劑最佳環保替代品。她在新聞稿中說，「過去幾年，牠們多次到場協助清除叢生的野草與入侵植被。這次，山羊們將集中精力清理茂密的林下灌木叢，以創造更多樣化、開闊的林地棲息地。」

正進行大面積除草中的山羊群。（取自Rent-a-Ruminant公司網頁）
正進行大面積除草中的山羊群。（取自Rent-a-Ruminant公司網頁）

馬基並表示，山羊的另一個好處，是可吸引許多遊客，特別是有小孩的家庭。「這是向孩子們介紹這些奇妙動物的好機會，他們可了解自然、植物和動物對生態系統的重要性，與什麼是健康的土地管理方式等。」

這群山羊屬於Rent-a-Ruminant Texas擁有者Kyle和Corolyn Carr，該公司位於德州布郎伍德(Brownwood)，主要用動物提供景觀美化服務。山羊有強大的「工作能力」，能減少灌木過度生長，與減少毒藤、豚草和其他不良植物種。

多年來，山羊們多次出現在Bayou市，最近一次出現是在2022年5月，當時牠們在610 Parking Loop周圍大吃特吃。休士頓植物園開放時間於每日上午7時至下午7時。

植物園 休士頓 德州

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