拜爾斯與NFL球星結婚 照片報喜

體操巨星席夢拜爾斯在社媒上傳結婚照片。(Simone Biles推特)

體操巨星席夢拜爾斯(Simone Biles)與國家美足聯盟NFL球員強納森歐文斯(Jonathan Owens)，4月22日(周六)分別在社群媒體 上發布許多張精彩的照片，日前他們已在休士頓 的法院結婚。

拜爾斯在發文中說，兩人現在是歐文斯夫婦。這些照片是休士頓著名的攝影師瑞秋泰勒(Rachel Taylor)的作品，新郎新娘看起來格外英俊美麗，譬如一張強納森把席夢抱起的照片中，席夢穿著四層的白紗禮服，手上捧著一束白花，腳上是一雙雪白的高跟鞋，身穿淺灰色西裝的強納森臉上露出喜悅的笑容。

根據「魅力」(GLAMOR)的報導，兩人在法院結婚後，在車裡拍了一張手持結婚證書(Marriage License)的照片，但那張照片中兩人穿的是上街的便服。接著兩人在某個豪華的地點的游泳池畔招待賓客，在這裡他們是穿正式的結婚禮服，另外他們還放了一批漂亮的黑白照片，讓他們的粉絲相當興奮。

報導又指出，拜爾斯說必須先把美國法定的結婚儀式辦完，接著大約兩星期後會到另一個應該是在美國之外的地點辦正式的婚禮，賓客都已邀請完成，有許多是美國的名人，這是所謂的「目的地結婚典禮」(destination wedding )，賓客與新人都要花大錢，不是一般人可以做得起的。

席夢現年26歲，她到目前為止已得到七面奧運獎牌；強納森現年27歲，他是NFL休士頓德克薩斯人(Houston Texans)的球員，兩人在疫情 爆發之前在約會網站Raya認識，疫情期間運動比賽幾乎完全停頓，讓兩人有許多時間認識對方，並在去年2月訂婚。