我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

拜爾斯與NFL球星結婚 照片報喜

編譯林思牧／綜合報導
體操巨星席夢拜爾斯在社媒上傳結婚照片。(Simone Biles推特)
體操巨星席夢拜爾斯在社媒上傳結婚照片。(Simone Biles推特)

體操巨星席夢拜爾斯(Simone Biles)與國家美足聯盟NFL球員強納森歐文斯(Jonathan Owens)，4月22日(周六)分別在社群媒體上發布許多張精彩的照片，日前他們已在休士頓的法院結婚。

　拜爾斯在發文中說，兩人現在是歐文斯夫婦。這些照片是休士頓著名的攝影師瑞秋泰勒(Rachel Taylor)的作品，新郎新娘看起來格外英俊美麗，譬如一張強納森把席夢抱起的照片中，席夢穿著四層的白紗禮服，手上捧著一束白花，腳上是一雙雪白的高跟鞋，身穿淺灰色西裝的強納森臉上露出喜悅的笑容。

　根據「魅力」(GLAMOR)的報導，兩人在法院結婚後，在車裡拍了一張手持結婚證書(Marriage License)的照片，但那張照片中兩人穿的是上街的便服。接著兩人在某個豪華的地點的游泳池畔招待賓客，在這裡他們是穿正式的結婚禮服，另外他們還放了一批漂亮的黑白照片，讓他們的粉絲相當興奮。

　報導又指出，拜爾斯說必須先把美國法定的結婚儀式辦完，接著大約兩星期後會到另一個應該是在美國之外的地點辦正式的婚禮，賓客都已邀請完成，有許多是美國的名人，這是所謂的「目的地結婚典禮」(destination wedding )，賓客與新人都要花大錢，不是一般人可以做得起的。

　席夢現年26歲，她到目前為止已得到七面奧運獎牌；強納森現年27歲，他是NFL休士頓德克薩斯人(Houston Texans)的球員，兩人在疫情爆發之前在約會網站Raya認識，疫情期間運動比賽幾乎完全停頓，讓兩人有許多時間認識對方，並在去年2月訂婚。

休士頓 疫情 社群媒體

上一則

35元購人頭像 竟是2000年古物 專家估計價值數十萬元

下一則

斯坦福市議員譚秋晴等人 獲頒社區英雄獎

延伸閱讀

漫威男星施暴風波 又有眾多受害者出面指控

漫威男星施暴風波 又有眾多受害者出面指控
真相大白…湯姆克魯斯比昔日童星更凍齡合照 竟是假的

真相大白…湯姆克魯斯比昔日童星更凍齡合照 竟是假的
漫威男星施暴案不單純？傳有更多受害者出面指控

漫威男星施暴案不單純？傳有更多受害者出面指控
肯爺辦校怪規矩 學生午餐只吃壽司、上課在1樓…因「肯爺怕樓梯」

肯爺辦校怪規矩 學生午餐只吃壽司、上課在1樓…因「肯爺怕樓梯」
肯爺辦校「怪規矩」超多… 學生午餐只吃壽司、上課都在1樓

肯爺辦校「怪規矩」超多… 學生午餐只吃壽司、上課都在1樓
強納森梅傑斯家暴？ 律師秀新證據洗白

強納森梅傑斯家暴？ 律師秀新證據洗白

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08
奧斯汀市中心區河濱步道旁連續出現浮屍，引發市民擔心是不是連環殺手下毒。

不得不恐慌 德州奧斯汀市中心區一再出現浮屍

2023-04-20 20:14

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅