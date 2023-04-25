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35元購人頭像 竟是2000年古物 專家估計價值數十萬元

編譯陳盈霖／綜合外電報導
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

商業內幕（Business Insider）報導，一尊有著2000年歷史的羅馬遺跡，在德州的慈善商店Goodwill以35元價格售出後，這尊古老大理石人頭像，將於下月返回德國原址。

蘿拉楊（Laura Young）2018年在奧斯汀Goodwill發現這座人頭像，最初她認為那是一個複製品。

楊告訴商業內幕，在與拍賣行聯繫後，發現那是一件屬於一位19世紀巴伐利亞（Bavarian）國王路德維希一世（Ludwig I's）的作品。藝術律師估計，該尊人頭像價值數十萬元。

根據聖安東尼奧藝術博物館（SAMA），這座人頭像如何出現在奧斯汀仍是個謎，可能是在二戰後，被一名返回美國的士兵偷取而來到此地。

雖然該雕塑目前在該博物館展出，但這座人頭像將於5月21日展出結束後運回德國，屬於它的合法家園。

楊告訴CNN，「這真是苦樂參半，我確實計畫去德國看它。」

慕尼黑藝術博物館Glyptothek發言人近期告訴Artnet新聞，「雕塑歸還後，可能會在龐貝賈姆博物館（Pompejanum）原址展出，也可能會與路德維希一世的其他收藏品，一起在慕尼黑藝術博物館展出。

楊說，她知道一旦雕塑的來源被揭露，便無法保留該雕像了。他在SAMA新聞稿中說，「不管如何，我很高興能成為它漫長歷史的一小部分。」

巴伐利亞國王人頭雕像還德國之前，暫置於德州聖安東尼奧博物館展示。（博物館臉書）
巴伐利亞國王人頭雕像還德國之前，暫置於德州聖安東尼奧博物館展示。（博物館臉書）

博物館 雕塑 德國

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