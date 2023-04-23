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冬季冰風暴受損13縣 聯邦提供救援

編譯陳盈霖／綜合外電報導
拜登政府宣布替德州13個於今年初被嚴重冰風暴影響的縣提供援助。（Getty Images）
拜登政府宣布替德州13個於今年初被嚴重冰風暴影響的縣提供援助。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，總統拜登（Joe Biden）22日針對德州13個縣發布災難聲明，替在今年初發生嚴重冬季冰風暴受損地區提供聯邦救援。

白宮表示，聯邦機構、地方政府和一些非營利組織，將「在費用分攤的基礎上」救災，以修復和更換受損設施，與其他緊急工作。

曾要求將德州23個州均涵蓋於災難聲明的德州州長艾伯特（Greg Abbott）感謝拜登，稱此舉是幫助德州人從惡劣天候中恢復的關鍵第一步。

「德州將繼續與聯邦合作，幫助在冰風暴中遭受破壞的地區恢復」他在一分聲明中說。

上述的災難聲明包括首府所在特拉維斯（Travis）與附近的巴斯特羅普（Bastrop）、布蘭科（Blanco）、伯利森（Burleson）、伯內特（Burnet）、海斯（Hays）、李（lee）、米拉姆（Milam）和威廉森（WIlliamson）等縣，還有達拉斯東南部的亨德森（Henderson）、肯德爾（Kendall）、萊昂（Leon）和羅伯森（Robertson）等縣。

白宮稱，他們還將替德州減災措施提供資金，若評估有需要，還可提供額外救助。

今年1月底和2月初冰風暴，在德州大片地區留下破壞性影響，全州超過30萬戶停電，對奧斯汀周圍，德州中部地區打擊尤其嚴重。

德州 風暴 拜登

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