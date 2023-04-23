我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

法案闖關 德州大麻除罪範圍可望擴大

編譯胡立宗／綜合報導
圖為加州舊金山金門公園的420大麻日慶祝活動。（本報檔案照片）
圖為加州舊金山金門公園的420大麻日慶祝活動。（本報檔案照片）

德州現行州法仍將大麻視為毒品，持有者可處180天有期徒刑，併科2000元罰金，並留下終身刑事紀錄。眾議會通過的House Bill 1805目標就在擴大大麻除罪範圍，不過全案仍待參議會審議。

德州現行的Compassionate Use制度，只有癌末、癲癇、自閉症類群（ASD）、創傷症後壓力症候群（PTSD）可以獲得藥用大麻，一般人不得持有大麻。鑒於全美21州已經將休閒用大麻除罪化，34州也將醫療用大麻除罪，德州部分地區也開始對大麻採取較寬鬆的做法。

但是倡議人士Jax James指出，儘管地方對大麻態度趨緩，但是如果持有者是被州警、縣警或公安廳發現，他們還是會依州法處理。因此修正案對於個人持有大麻量與大麻器具的放寬，以及消除過往刑事紀錄，都能幫助解決問題，畢竟這個問題沒有誰輸誰贏，而是醫療需要與個人自由。

隸屬於倡議團體National Organization for the Reform of Marijuana Laws（NORML）的Jax James說，當她在2005年前後開始遊說改革大麻法規時，沒有幾個人把這當一回事，但近年來的改變很大，德州民眾也願意接受大麻除罪。

大麻 德州 公安

上一則

休士頓藝術汽車遊行 30萬人爭睹

下一則

威脅割喉聯邦眾議員 60歲休士頓男子被起訴

延伸閱讀

有錢人都跑來德州了？奧斯汀百萬富豪10年增倍

有錢人都跑來德州了？奧斯汀百萬富豪10年增倍
德州奧斯汀近郊「黑暗社區」 變觀星勝地

德州奧斯汀近郊「黑暗社區」 變觀星勝地
中產階級收入排行 布蘭諾名列德州第一

中產階級收入排行 布蘭諾名列德州第一
德州部分十字路口 允許紅燈左轉

德州部分十字路口 允許紅燈左轉
星艦爆炸威力驚人 德州人哀嚎：窗戶震碎、殘骸滿天飛

星艦爆炸威力驚人 德州人哀嚎：窗戶震碎、殘骸滿天飛
金山大麻節開幕 2萬人一起呼 21歲以下禁入場

金山大麻節開幕 2萬人一起呼 21歲以下禁入場

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08
奧斯汀市中心區河濱步道旁連續出現浮屍，引發市民擔心是不是連環殺手下毒。

不得不恐慌 德州奧斯汀市中心區一再出現浮屍

2023-04-20 20:14

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友