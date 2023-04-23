法案闖關 德州大麻除罪範圍可望擴大

圖為加州舊金山金門公園的420大麻日慶祝活動。（本報檔案照片）

德州 現行州法仍將大麻 視為毒品，持有者可處180天有期徒刑，併科2000元罰金，並留下終身刑事紀錄。眾議會通過的House Bill 1805目標就在擴大大麻除罪範圍，不過全案仍待參議會審議。

德州現行的Compassionate Use制度，只有癌末、癲癇、自閉症類群（ASD）、創傷症後壓力症候群（PTSD）可以獲得藥用大麻，一般人不得持有大麻。鑒於全美21州已經將休閒用大麻除罪化，34州也將醫療用大麻除罪，德州部分地區也開始對大麻採取較寬鬆的做法。

但是倡議人士Jax James指出，儘管地方對大麻態度趨緩，但是如果持有者是被州警、縣警或公安 廳發現，他們還是會依州法處理。因此修正案對於個人持有大麻量與大麻器具的放寬，以及消除過往刑事紀錄，都能幫助解決問題，畢竟這個問題沒有誰輸誰贏，而是醫療需要與個人自由。

隸屬於倡議團體National Organization for the Reform of Marijuana Laws（NORML）的Jax James說，當她在2005年前後開始遊說改革大麻法規時，沒有幾個人把這當一回事，但近年來的改變很大，德州民眾也願意接受大麻除罪。