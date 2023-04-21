社安退休金1次發4555元?網路誤傳

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

社群 平台正在瘋傳一則消息，社會安全局（SSA）正要發放單筆4555元的退休金 。不過德州 KHOU電視台查證後確認，4555元的單筆給付並非事實，而是以訛傳訛，將特定個人每月4555元的社安退休給付，當成所有人都能領到的給付。

KHOU詢問社安局與AARP樂齡會後指出，社會安全退休金只會按月支付，而且基於薪資、退休年齡與生活成本調整（COLA）計算，2023年度每月最高金額為4555元，一般平均為1827元。

創立於1935年的社會安全制度，目前允許年齡高於65歲的退休者領取老年給付，如提前退休則給付也會相對減少，但如果到70歲才請領，則給付自然相對增加。

社安局與樂齡會表示，2023年度，70歲才退休者，之前的薪水也夠高，才能領到最高額的4555元。但是收入相對低的，給付金額就不會那麼多；提前在62歲就退休的，最多也只有2572元，67歲退休才有3627元。

網傳的撥發日期也不正確，樂齡會表示，每月固定的撥款日期是依照受領人的生日日期而定的。出生在1日至10的人，會在當月第二個周三收到；11日至20日生的人，則是當月第三個周三收到；21日至31日生的，則是當月第三個周三發錢。