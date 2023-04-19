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「恆豐銀行杯」攝影賽開跑

【休士頓訊】
第三届「恆豐銀行杯」攝影大賽開跑。（恆豐銀行提供）
第三届「恆豐銀行杯」攝影大賽開跑。（恆豐銀行提供）

每年一度的「恆豐銀行杯」攝影大賽，4月18日起正式開始徵稿，截止日期為5月26日。「恆豐銀行杯」攝影大賽，主旨在於徵集優秀的作品收錄於恆豐銀行月曆的同時，加強企業同社區的緊密聯繫。經過幾屆的恆豐銀行杯攝影大賽成功舉行，受到廣大民眾的喜愛與好評，所有得獎作品都登錄使用在恆豐銀行的台曆上，讓所有獲獎作品的拍攝者興奮不已。

本屆大賽主題為美國國家公園風景攝影作品。 今年的攝影大賽邀請到社區文娛活動資深策劃人、藝術總監並被社區評價極高的鮑玲老師加入評審團。本次比賽評選，還是沿用以往對每幅作品採取現場打分制，分數高者勝出。本次大賽將現場評選出12幅優秀作品，每幅將獲得獎金200元。同時，將評選出最受大眾喜愛獎一名，將獲得獎金 200元。所有參賽者將獲得恆豐銀行精美禮品一份。

作品收件及評選期間，舉辦方將利用一切可利用資源幫助攝影愛好者的作品能更多展示機會。本次大賽面向休士頓的攝影師及攝影愛好者，即日起開始報名，煩請發郵件到 [email protected] 或致電恆豐銀行713-596-2888 向Jennifer Zhou 或Alina Li 索取報名表及比賽規則說明。

攝影 休士頓

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