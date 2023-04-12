圖書館禁書成風 法官：重新上架
位於奧斯汀西北邊的拉諾縣(Llano County)，去年初把公立圖書館裡的部分藏書收起來不准出借，七位縣民聯名提告後，一名聯邦法官3月31日下令至少有12本書必須在24小時之內放回架上。
德州是個紅州，是保守意識根深柢固的地方，在深紅的縣份中基督教徒和共和黨官員甚至聯手抵制自由思想，公立大學、公立圖書館和中小學裡最近兩年禁掉許多書籍，最顯眼的目標是關於同性戀、雙性戀、變性人、族裔衝突、蓄奴制度與歷史等的書籍。另外，官員還想把兩本電子書(digital books)也禁掉，但在碰到阻力之後乾脆把幾千本的電子書全部不准出借。
2022年初拉諾縣圖書館把許多書籍從架上除掉，去年4月七位縣民在聖安東尼奧的德州西區(Western District of Texas)聯邦法院提告，指出這項禁令違反到美國憲法第一修正案(First Amendment言論自由)與第十四修正案(Fourteenth Amendment公民平等)所保障的權利。
拉諾縣圖書館系統(Llano County Library System)只有三間分館(branches)，聯邦法官皮特曼(Robert Pitman)3月31日判決，下令在24小時之內一定要把至少12本禁書放回架上，判決書中說到：雖然圖書館在選擇與購買書籍方面有取捨的權力，但官員不可以用對書籍的內容或觀點有歧視的眼光來禁掉架上的書籍。
代表七位縣民提訴的律師利奧尼達 (Ellen Leonida)獲悉皮特曼的判決後，表示這是民主的重大勝利。拉諾縣圖書館的主管表示，取下一些書籍是該館例行除莠作業(regular weeding process)的結果，但法官並不採信，指出該館是因為明顯來自外界壓力(clear influence from outside sources)而屈服。
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