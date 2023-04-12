我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

圖書館禁書成風 法官：重新上架

編譯林思牧／綜合報導
聯邦法官要求拉諾縣圖書館必須將一些禁書恢復上架。(Llano County Library)
聯邦法官要求拉諾縣圖書館必須將一些禁書恢復上架。(Llano County Library)

位於奧斯汀西北邊的拉諾縣(Llano County)，去年初把公立圖書館裡的部分藏書收起來不准出借，七位縣民聯名提告後，一名聯邦法官3月31日下令至少有12本書必須在24小時之內放回架上。

　德州是個紅州，是保守意識根深柢固的地方，在深紅的縣份中基督教徒和共和黨官員甚至聯手抵制自由思想，公立大學、公立圖書館和中小學裡最近兩年禁掉許多書籍，最顯眼的目標是關於同性戀、雙性戀、變性人、族裔衝突、蓄奴制度與歷史等的書籍。另外，官員還想把兩本電子書(digital books)也禁掉，但在碰到阻力之後乾脆把幾千本的電子書全部不准出借。

　2022年初拉諾縣圖書館把許多書籍從架上除掉，去年4月七位縣民在聖安東尼奧的德州西區(Western District of Texas)聯邦法院提告，指出這項禁令違反到美國憲法第一修正案(First Amendment言論自由)與第十四修正案(Fourteenth Amendment公民平等)所保障的權利。

　拉諾縣圖書館系統(Llano County Library System)只有三間分館(branches)，聯邦法官皮特曼(Robert Pitman)3月31日判決，下令在24小時之內一定要把至少12本禁書放回架上，判決書中說到：雖然圖書館在選擇與購買書籍方面有取捨的權力，但官員不可以用對書籍的內容或觀點有歧視的眼光來禁掉架上的書籍。

　代表七位縣民提訴的律師利奧尼達 (Ellen Leonida)獲悉皮特曼的判決後，表示這是民主的重大勝利。拉諾縣圖書館的主管表示，取下一些書籍是該館例行除莠作業(regular weeding process)的結果，但法官並不採信，指出該館是因為明顯來自外界壓力(clear influence from outside sources)而屈服。

圖書館 德州 歧視

上一則

美國台灣傳統周 訪問團將演出2場

下一則

好氏食品、太太樂雞精捐美福中心食材

延伸閱讀

復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮

復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮
《老物件情懷》袋子憶往

《老物件情懷》袋子憶往
蒙市圖書館 華埠中心設免費心理諮詢站

蒙市圖書館 華埠中心設免費心理諮詢站
金寶圖書館翻新 獲520萬奧援

金寶圖書館翻新 獲520萬奧援
洛縣圖書館入圍全美服務獎章 全國30圖書館、博物館入列

洛縣圖書館入圍全美服務獎章 全國30圖書館、博物館入列
洛縣圖書館入圍全美博物館／圖書館服務獎章決選名單

洛縣圖書館入圍全美博物館／圖書館服務獎章決選名單

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款