圖書館禁書成風 法官：重新上架

聯邦法官要求拉諾縣圖書館必須將一些禁書恢復上架。(Llano County Library)

位於奧斯汀西北邊的拉諾縣(Llano County)，去年初把公立圖書館 裡的部分藏書收起來不准出借，七位縣民聯名提告後，一名聯邦法官3月31日下令至少有12本書必須在24小時之內放回架上。

德州 是個紅州，是保守意識根深柢固的地方，在深紅的縣份中基督教徒和共和黨官員甚至聯手抵制自由思想，公立大學、公立圖書館和中小學裡最近兩年禁掉許多書籍，最顯眼的目標是關於同性戀、雙性戀、變性人、族裔衝突、蓄奴制度與歷史等的書籍。另外，官員還想把兩本電子書(digital books)也禁掉，但在碰到阻力之後乾脆把幾千本的電子書全部不准出借。

2022年初拉諾縣圖書館把許多書籍從架上除掉，去年4月七位縣民在聖安東尼奧的德州西區(Western District of Texas)聯邦法院提告，指出這項禁令違反到美國憲法第一修正案(First Amendment言論自由)與第十四修正案(Fourteenth Amendment公民平等)所保障的權利。

拉諾縣圖書館系統(Llano County Library System)只有三間分館(branches)，聯邦法官皮特曼(Robert Pitman)3月31日判決，下令在24小時之內一定要把至少12本禁書放回架上，判決書中說到：雖然圖書館在選擇與購買書籍方面有取捨的權力，但官員不可以用對書籍的內容或觀點有歧視 的眼光來禁掉架上的書籍。

代表七位縣民提訴的律師利奧尼達 (Ellen Leonida)獲悉皮特曼的判決後，表示這是民主的重大勝利。拉諾縣圖書館的主管表示，取下一些書籍是該館例行除莠作業(regular weeding process)的結果，但法官並不採信，指出該館是因為明顯來自外界壓力(clear influence from outside sources)而屈服。