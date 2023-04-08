休士頓小車禍 竟有人拔槍釀1死

休士頓西北區5日(周三)晚間發生一起小車禍 ，車子被撞的那人原本沒有發怒，幾分鐘之後他卻拔出槍來射擊，肇事車輛的乘客被槍殺，他是肇禍人的丈夫，他在妻子懷中嚥下最後一口氣，開槍的21歲男子被警察 逮捕控罪。

休士頓的ABC13電視台報導中，播放了附近商家的錄像，5日晚間6時18分安東街(Antoine Street)的5600街段雪弗龍加油站旁邊，一輛車撞上另一輛車，兩輛車的鈑金都有損壞。肇事的是白人女子麥肯錫(McKenzie，她不願透露她的姓氏)，她的丈夫佛朗西斯哥(Francisco)坐在駕駛人右邊的座位。

當時警察已在到場處理的路途上，雙方本來相安無事。後來麥肯錫看到對方車上有兩名男子在喝酒，請那位司機叫那兩名乘客離開，那位司機本來說可以，他回到車上跟那兩人商議後，再回來的時候已經相當憤怒，對麥肯錫相當不禮貌。

麥肯錫的丈夫下車去跟那人理論，雙方越吵越厲害，後來那人拔出一支槍，佛朗西斯哥一看大勢不妙轉身逃跑，那人連開好幾槍，佛朗西斯哥躺臥在血泊中，麥肯錫上前抱住丈夫的頭，叫他要挺下去，但他在妻子懷中嚥下最後一口氣。目擊者向電視台的記者表示，槍手開槍以後並沒有離開現場。

警察到達時將開槍者逮捕，他是21歲的克里斯多福桑托斯(Christopher Pete Santos)，他被控謀殺罪名，6日(周四)晚間出庭時法官把保釋金訂為100萬元。麥肯錫指出，他的丈夫是個心地善良的人，他從墨西哥 來美國是為了多賺錢送回墨西哥給女兒過好的生活，卻沒想到一個小小的車禍，他的生命就被奪走了。如今槍械氾濫的情況如此猖獗，大家應該多有耐心的處理生活中的問題，不要把小事化大最後送了性命。