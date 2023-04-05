哈里斯縣去年人口成長4.5萬人 居全美第2

研究顯示，哈里斯縣居民去年增加4萬5000人，排名全美第二。（KHOU 11）

休士頓 KHOU 11電視台報導，萊斯大學（Rice University）金德城市研究所（Kinder Institute for Urban Research）研究指出，2022年哈里斯縣（Harris）增加居民的總人數排名全國第二，約4萬5000多人。

相比之下，加州 的洛杉磯 縣居民去年減少9萬多人。然這項研究並沒有說明洛杉磯縣居民湧向何處。但是不難猜到，洛杉磯減少的人口都搬到何處。

金德城市研究所指出，自2016年以來，哈里斯縣從未在一年內增加這麼多居民，這可能標誌著五年來經濟放緩已結束。

除哈里斯縣外，研究顯示，自由縣（Liberty）和錢伯斯縣（Chambers）居民增長率均超過5%，蒙哥馬利縣（Montgomery）和沃勒縣（Waller）增長率超過4%。

反觀達拉斯縣，2022年居民僅增加1萬3000人。

對於哈里斯縣這些「新居民」而言，媒體提出忠告：哈里斯縣夏天很殘酷，濕度也更大，出門最好帶上防蚊液。當地交通也很擁擠，若下午5時有地方要去，最晚3時離開家。

此外，當地沒有所謂「服務道路」（service roads），而稱為「支線道路」（feeder roads）。

哈里斯縣有美國最好的食物，搬來頭三個月，體重可能會增加幾磅。

哈里斯縣也有美麗海灘，蓋維斯頓（Galveston）是個周末放鬆身心好去處，距休士頓僅一小時車程。