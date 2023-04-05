我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

哈里斯縣去年人口成長4.5萬人 居全美第2

編譯陳盈霖／綜合外電報導
研究顯示，哈里斯縣居民去年增加4萬5000人，排名全美第二。（KHOU 11）
研究顯示，哈里斯縣居民去年增加4萬5000人，排名全美第二。（KHOU 11）

休士頓KHOU 11電視台報導，萊斯大學（Rice University）金德城市研究所（Kinder Institute for Urban Research）研究指出，2022年哈里斯縣（Harris）增加居民的總人數排名全國第二，約4萬5000多人。

相比之下，加州洛杉磯縣居民去年減少9萬多人。然這項研究並沒有說明洛杉磯縣居民湧向何處。但是不難猜到，洛杉磯減少的人口都搬到何處。 

金德城市研究所指出，自2016年以來，哈里斯縣從未在一年內增加這麼多居民，這可能標誌著五年來經濟放緩已結束。

除哈里斯縣外，研究顯示，自由縣（Liberty）和錢伯斯縣（Chambers）居民增長率均超過5%，蒙哥馬利縣（Montgomery）和沃勒縣（Waller）增長率超過4%。

反觀達拉斯縣，2022年居民僅增加1萬3000人。

對於哈里斯縣這些「新居民」而言，媒體提出忠告：哈里斯縣夏天很殘酷，濕度也更大，出門最好帶上防蚊液。當地交通也很擁擠，若下午5時有地方要去，最晚3時離開家。

此外，當地沒有所謂「服務道路」（service roads），而稱為「支線道路」（feeder roads）。

哈里斯縣有美國最好的食物，搬來頭三個月，體重可能會增加幾磅。

哈里斯縣也有美麗海灘，蓋維斯頓（Galveston）是個周末放鬆身心好去處，距休士頓僅一小時車程。

洛杉磯 休士頓 加州

上一則

德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴

下一則

撿圍裙 11歲女童鑽進排水孔卡住 消防局動員1小時救出

延伸閱讀

哈縣選務辦公室 徵中英雙語人員

哈縣選務辦公室 徵中英雙語人員
詐騙ing／詐騙6模式 小心變肥羊

詐騙ing／詐騙6模式 小心變肥羊
2嫌綁架移民勒索 1遭擊斃1被捕

2嫌綁架移民勒索 1遭擊斃1被捕
哈里斯縣檢察長晤西南區理事

哈里斯縣檢察長晤西南區理事
哈縣克羅斯比學區 將每周上課4天

哈縣克羅斯比學區 將每周上課4天
3歲妹扣板機 誤槍殺4歲姊

3歲妹扣板機 誤槍殺4歲姊

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人