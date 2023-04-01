MLB開季日 德州兩隊兩樣情

3月30日是職棒大聯盟MLB 的2023球季「開季日」(season opening day)，德州的兩支球隊在主場比賽中都有可供觀眾回憶之處，但不見得全都是最好的回憶。

休士頓太空人 隊(Astros)是2022球季的世界大賽冠軍，賽前舉行盛大典禮給2022年的錦標旗做揭幕，到場觀戰的影藝名人包括梅根史塔里昂(Megan Thee Stallion)、柯迪強森(Cody Johnson)和馬克沃伯格(Mark Wahlberg)，球場的氣氛熱絡到極點。

太空人隊從2013年到2022年已經連續十年在開季日得勝，平了MLB連續最多年開季日凱旋的紀錄，因此到場觀戰的觀眾都熱切期盼，希望當日的球賽再獲勝績。

太空人隊首日的對手是芝加哥白襪隊(White Sox)，兩隊的先發投手都相當凌厲，打完六局還是0比0。太空人隊在第七局下半得1分，但在第八局上半被白襪隊追平。

白襪隊在第九局上半又得兩分，九局下半太空人隊強打者約旦奧瓦雷茲(Yordan Alvarez)轟出一支陽春全壘打，比數縮小到3比2，接著在二出局、一壘有人的情況下，太空人打者被三振出局，讓休士頓隊無法創下開季日連勝11年的MLB新紀錄。

北德州的遊騎兵隊(Rangers)在主場迎戰費城 人隊(Phillies)，第四局上半結束時，費城人隊已經以5比0大幅領先，但遊騎兵隊在第四局下半火力全開，一共打出九支安打得了九分，第四局結束時竟以9比5領先，最後打敗了費城人。在遊騎兵隊史上，開季日一局得到九分是最高紀錄，1992年開季日對西雅圖水手隊(Seattle Mariners)之役也有單局得九分的輝煌紀錄。

遊騎兵的球場是「環球人壽球場」(Global Life)，這個嶄新的球場是在2020年秋季啟用的，30日比賽開始時球場的頂棚是打開的，球賽進行到第三局天空開始落雨，遊騎兵隊決定把頂棚關起來，這時正是遊騎兵投手要上場投第四局上半的時候，這是這座球場歷史上第一次在球賽進行中把頂棚關起來。關閉頂棚要花12分鐘，但球賽仍繼續進行。

棒球賽中下雨對防守的球隊比較不利，尤其是投手的控球會大受影響，因此MLB的規則中明文規定，球場的活動頂棚不論是要打開或者關閉，一場球賽中最多只能做一次，避免主場球隊開開關關以利自己的球隊、妨礙來訪的球隊。