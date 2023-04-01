德州人語／美國赴華核酸檢測 該鬆綁了

德州人語

新冠疫情 完全結束了嗎？從入境中國大陸來看，並非如此。截至今日，對於美國返華旅客，仍要出示48小時核酸檢測 陰性結果，才可入境。即便美國本月初已經取消對大陸客的核酸檢測證明，原本在美華人 單純地以為中國會以對等原則也取消赴華核酸檢測，結果中國大陸迄今沒有任何改變政策的意向。恰逢十年簽證恢復，不少華人歸心似箭，核酸檢測仍未取消，令他們大失所望。

今年年初中國大陸逐漸放開抗疫，因疫情蔓延迅速，包括美國在內的多個國家要求中國大陸客入境出示48小時核酸檢測即PCR證明。美國在3月初已經取消了對華的這項政策。而大陸自疫情初期，因其清零政策，對赴華旅客進行嚴格的，甚至冗雜的PCR證明政策，一直未變。如今中國新冠疫情來得快，去得也快，就在年初到如今兩三個月時間，幾乎已經無人再提新冠疫情。即便如此，中國仍未放棄對美國赴華旅客的PCR證明。

中國大陸本月陸續宣布對約20個國家取消PCR檢測，代以抗原檢測，即自篩檢測盒也可以。這可以說是中國對外防疫政策的一大鬆動。不過仔細一看，這些國家中，包括俄羅斯、泰國、馬來西亞、匈牙利以及非洲多國。全球華人聚集最多的國家如美國、加拿大、澳洲等都未取消PCR核酸檢測。

中國大陸的這些對外防疫政策，未免有些「揣著明白裝糊塗」。中國年初疫情最嚴重時，也未取消對這些國家旅客的PCR檢測證明，其實那段時間回大陸的人，無異於飛蛾撲火，把自己往新冠病毒庫中推。如今中國幾乎恢復正常，雖每日都有確診，但民眾生活與疫前無異。如果還抓著PCR政策不放，道理上難自圓其說。

為何華人盼望大陸早日取消PCR檢測？第一因為費用貴，一次針對國際旅途的核酸檢測100元至200元不等，多數保險不包。第二時間緊，需要算準入境前48小時內的，否則無效。不過如今中美直航價格高，班次少，多數民眾需要轉一次，甚至轉兩三次航班才可以到中國，萬一航班延誤，超出PCR48小時時效，就要重新做。

本報日前報導的南加州居民莫小貝飛回中國，沒有PCR檢測，被拒絕登機，就是活生生的例子。她日前從洛杉磯飛回上海，中途在香港停留三天。因為目前中國對香港取消了PCR檢測，只須抗原即可，她就沒有做PCR直接去登機，結果被拒。原因是她七天內到過美國，因此還是需要做PCR檢測。雖然她在機場，花費499元港幣，趕忙做了PCR檢測，但還是錯過了那班飛機。

新冠疫情三年，致中美兩地華人被迫分離，其實很多時候阻隔兩岸的不是新冠病毒，而是人為政策，是迫於無奈的分離。不過隨著新冠疫情漸行漸遠，未來可以預見，PCR檢測終將被取消，中美航班增加，兩岸往來會更加便利。