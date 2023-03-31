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美福集團邀長輩看電影 4月13日成龍喜劇片

【休士頓訊】
零元看電影，美福陽光活動中心及美福藥局再次帶長輩樂翻天。(美福陽光活動中心提供)
零元看電影，美福陽光活動中心及美福藥局再次帶長輩樂翻天。(美福陽光活動中心提供)

美福陽光活動中心及美福藥局將於4月13日(周四)上午再次包場AMC18電影院，帶領長輩們觀看成龍、吳京最新喜劇動作電影《龍馬精神》。長輩們樂呵呵，期待不已，正踴躍報名中。居住在休士頓老人公寓的長輩以及持有白卡的長輩們均可參加。部分地區可提供接送往返電影院，請致電諮詢：713-988-2843.

電影《龍馬精神》融合了熱血動作，搞笑，感人的劇情，讓觀眾們一次性體驗到多種情感的震撼。成龍飾演的資深武行老羅這個角色，一心想把自己的愛馬赤兔培養成龍虎武師。在「一馬一人」闖蕩片場的過程中，也展現出龍虎武師這一職業的種種艱辛。電影以獨特的原創故事題材，搭配成龍獨具一格的表演風格，讓觀眾們見識到一次嶄新的演繹。

美福陽光活動中心於2月14日首度包場，帶領近百位長輩前往電影院觀看《流浪地球2》，頗受長輩們歡迎，遂再度舉辦觀影活動。美福集團一直致力於讓身在異國他鄉的華裔長輩們感受到濃濃的人情味。美福集合旗下資源：美福陽光活動中心，美福家庭護理服務，美福藥局以及美福基金會推出一系列活動、項目、課程以及服務來豐富長輩們的生活。幫助長輩們及其家人們了解如何防止腦退化如何營養均衡，如何保持身體健康，情緒穩定等。如需信息咨詢，請致電713-988-2843 或832-998-9816。

電影院 藥局 華裔

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