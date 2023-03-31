美福集團邀長輩看電影 4月13日成龍喜劇片

零元看電影，美福陽光活動中心及美福藥局再次帶長輩樂翻天。(美福陽光活動中心提供)

美福陽光活動中心及美福藥局 將於4月13日(周四)上午再次包場AMC18電影院 ，帶領長輩們觀看成龍、吳京最新喜劇動作電影《龍馬精神》。長輩們樂呵呵，期待不已，正踴躍報名中。居住在休士頓老人公寓的長輩以及持有白卡的長輩們均可參加。部分地區可提供接送往返電影院，請致電諮詢：713-988-2843.

電影《龍馬精神》融合了熱血動作，搞笑，感人的劇情，讓觀眾們一次性體驗到多種情感的震撼。成龍飾演的資深武行老羅這個角色，一心想把自己的愛馬赤兔培養成龍虎武師。在「一馬一人」闖蕩片場的過程中，也展現出龍虎武師這一職業的種種艱辛。電影以獨特的原創故事題材，搭配成龍獨具一格的表演風格，讓觀眾們見識到一次嶄新的演繹。

美福陽光活動中心於2月14日首度包場，帶領近百位長輩前往電影院觀看《流浪地球2》，頗受長輩們歡迎，遂再度舉辦觀影活動。美福集團一直致力於讓身在異國他鄉的華裔 長輩們感受到濃濃的人情味。美福集合旗下資源：美福陽光活動中心，美福家庭護理服務，美福藥局以及美福基金會推出一系列活動、項目、課程以及服務來豐富長輩們的生活。幫助長輩們及其家人們了解如何防止腦退化如何營養均衡，如何保持身體健康，情緒穩定等。如需信息咨詢，請致電713-988-2843 或832-998-9816。