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美南山東同鄉會「春之頌」 600人同樂

休士頓訊
國會議員Lizzie Fletcher將一幅曾飄揚在國會山的珍貴的美國國旗贈與同鄉會，由豐建偉（右一）、孫建義（左三）、美齊、顧國偉等代表接受。（記者封昌明／攝影）
國會議員Lizzie Fletcher將一幅曾飄揚在國會山的珍貴的美國國旗贈與同鄉會，由豐建偉（右一）、孫建義（左三）、美齊、顧國偉等代表接受。（記者封昌明／攝影）

美南山東同鄉會2023「春之頌」年會3月19號在Lam Bo-Ballroom盛大登場，在經過兩個多月的籌備工作中夜以繼日，該會理事群策群力，以滿腔的熱情為慶典做好了完善的準備。山東老鄉與嘉賓朋友近600人歡聚一堂，座無虛席，滷味美食、歌舞表演、還有拍賣抽獎，紅包和禮物大派送，年會現場熱鬧非凡，鄉味十足。

影音來源：封昌明製作

為了增進山東老鄉，贊助商和僑界朋友的相互了解，同鄉會在成林理事的組織下在宴會前舉行了聯誼酒會，美酒、小吃、點心和水果應有盡有。為了給來賓們留下美好的回憶，同鄉會副會長杜英傑為大家免費拍攝專業照片，沃爾森傳媒設計了贊助商圖標的年會背景幕作為背景。酒會期間，大屏幕滾動播放了同鄉會近些年舉辦活動的照片和讚助商的短視頻。

所有理事大合照。（記者封昌明／攝影）
所有理事大合照。（記者封昌明／攝影）

晚宴在姜楠醫生的兒子及其同學演奏的蘇格蘭風笛聲中拉開了帷幕，美齊前會長和豐建偉永久會長作為年會部分的司儀閃亮登場，代表同鄉會歡迎賓客和山東老鄉們。孫建義會長首先發言，他為同鄉會在三年疫情中的工作做了總結，對年會籌辦中的先進個人做了表彰，對同鄉會的未來做出了展望和祝福。

國會議員Lizzie Fletcher、州議員Gene Wu、哈里斯郡2轄區的Commissioner Adrian Garcia和下任市長候選人 Chris Hollins應邀參加了年會慶典。這幾位政要相繼發言，表達了對美南山東同鄉會工作的肯定和對今後的期望。國會議員Lizzie Fletcher將一幅曾飄揚在國會山的珍貴的美國國旗贈與同鄉會。休斯頓市長Sylvester Turner由於出差在外地不能來參加，特別為年會製作了視頻，送來了祝福。原駐休士頓中國總領館的總領事李強民大使也專門錄製了視頻來祝賀山東同鄉會年會順利召開，祝願同鄉會工作越做越好。

完整修理車負責人徐雲（左一）以2000美元拍下畫家江宜橋的現場揮亳的牡丹畫。（記...
完整修理車負責人徐雲（左一）以2000美元拍下畫家江宜橋的現場揮亳的牡丹畫。（記者封昌明／攝影）

由豐醫生領唱，現場的觀眾再次被同鄉會的豪邁熱情所感染。隨後，負責晚會統籌安排的常務副會長顧國偉博士發言，到了海外，是同鄉會的紐帶把大家對故鄉的思念連到了一起，美南山東同鄉會全體會長、理事將致力於為老鄉們打造更高水準的交流平台，一起把同鄉會辦得更專業化，年輕化，公益化，主流化。

德州眾議員吳元之（右二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）
德州眾議員吳元之（右二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）

晚會最熱鬧的拍賣環節，畫家江宜橋的現場揮亳牡丹畫拍出了2000美元，一幅張裕仁的字「厚德載物」拍出了3000美元，一瓶茅台酒拍出了4000美元。今年的抽獎用上了大屏幕，搖號抽獎，時尚有趣。豐厚的獎品包括65吋大彩電，掃地機器人， 價值600元的完整修車行的coupon，價值600元的riverstone dental的美白牙齒coupon， 騰龍學校的學費coupon，數百美元現金和其他精美的禮品，禮品的總價值接近1萬美元，老鄉們吃好喝好，大飽眼福之後還收穫頗豐。

山東同鄉會是一個服務鄉親和社會的組織，增進主流與華人社會溝通、加強東西方文化的橋樑，在年輕化，公益化、主流化和專業化的方向上繼續發揚壯大。

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