美南山東同鄉會「春之頌」 600人同樂

國會議員Lizzie Fletcher將一幅曾飄揚在國會山的珍貴的美國國旗贈與同鄉會，由豐建偉（右一）、孫建義（左三）、美齊、顧國偉等代表接受。（記者封昌明／攝影）

美南山東同鄉會2023「春之頌」年會3月19號在Lam Bo-Ballroom盛大登場，在經過兩個多月的籌備工作中夜以繼日，該會理事群策群力，以滿腔的熱情為慶典做好了完善的準備。山東老鄉與嘉賓朋友近600人歡聚一堂，座無虛席，滷味美食、歌舞表演、還有拍賣 抽獎，紅包和禮物大派送，年會現場熱鬧非凡，鄉味十足。

影音來源：封昌明製作

為了增進山東老鄉，贊助商和僑界朋友的相互了解，同鄉會在成林理事的組織下在宴會前舉行了聯誼酒會，美酒、小吃、點心和水果應有盡有。為了給來賓們留下美好的回憶，同鄉會副會長杜英傑為大家免費拍攝專業照片，沃爾森傳媒設計了贊助商圖標的年會背景幕作為背景。酒會期間，大屏幕滾動播放了同鄉會近些年舉辦活動的照片和讚助商的短視頻。

所有理事大合照。（記者封昌明／攝影）

晚宴在姜楠醫生的兒子及其同學演奏的蘇格蘭風笛聲中拉開了帷幕，美齊前會長和豐建偉永久會長作為年會部分的司儀閃亮登場，代表同鄉會歡迎賓客和山東老鄉們。孫建義會長首先發言，他為同鄉會在三年疫情 中的工作做了總結，對年會籌辦中的先進個人做了表彰，對同鄉會的未來做出了展望和祝福。

國會議員Lizzie Fletcher、州議員Gene Wu、哈里斯郡2轄區的Commissioner Adrian Garcia和下任市長候選人 Chris Hollins應邀參加了年會慶典。這幾位政要相繼發言，表達了對美南山東同鄉會工作的肯定和對今後的期望。國會議員Lizzie Fletcher將一幅曾飄揚在國會山的珍貴的美國國旗贈與同鄉會。休斯頓市長Sylvester Turner由於出差在外地不能來參加，特別為年會製作了視頻，送來了祝福。原駐休士頓中國總領館的總領事李強 民大使也專門錄製了視頻來祝賀山東同鄉會年會順利召開，祝願同鄉會工作越做越好。

完整修理車負責人徐雲（左一）以2000美元拍下畫家江宜橋的現場揮亳的牡丹畫。（記者封昌明／攝影）

由豐醫生領唱，現場的觀眾再次被同鄉會的豪邁熱情所感染。隨後，負責晚會統籌安排的常務副會長顧國偉博士發言，到了海外，是同鄉會的紐帶把大家對故鄉的思念連到了一起，美南山東同鄉會全體會長、理事將致力於為老鄉們打造更高水準的交流平台，一起把同鄉會辦得更專業化，年輕化，公益化，主流化。

德州眾議員吳元之（右二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）

晚會最熱鬧的拍賣環節，畫家江宜橋的現場揮亳牡丹畫拍出了2000美元，一幅張裕仁的字「厚德載物」拍出了3000美元，一瓶茅台酒拍出了4000美元。今年的抽獎用上了大屏幕，搖號抽獎，時尚有趣。豐厚的獎品包括65吋大彩電，掃地機器人， 價值600元的完整修車行的coupon，價值600元的riverstone dental的美白牙齒coupon， 騰龍學校的學費coupon，數百美元現金和其他精美的禮品，禮品的總價值接近1萬美元，老鄉們吃好喝好，大飽眼福之後還收穫頗豐。

山東同鄉會是一個服務鄉親和社會的組織，增進主流與華人社會溝通、加強東西方文化的橋樑，在年輕化，公益化、主流化和專業化的方向上繼續發揚壯大。