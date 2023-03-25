休士頓動物園傳喜訊 90歲旱龜當爸了

小幼龜比手掌還小。（取自休士頓動物園）

休士頓 紀事報報導，休士頓動物園 90歲旱龜(Madagascar radiated tortoise)「泡菜先生」(Mr. Pickles)再度當上爸爸。牠的同伴泡菜太太，日前在休士頓動物園意外產卵後，至今已有三隻剛孵化的幼龜。創下這座動物園史上最高壽首度當爹動物的紀錄。

據悉，射紋旱龜是一種極度瀕危物種。根據動物園分享的照片，這三隻幼龜分別取名為Dill、Gherkin和Jalapeno，剛孵化的牠們比手掌還小。他們將留在動物園爬行動物和兩棲動物之家，直到足夠大，可安全與父母生活在牠們的棲息地後。

休士頓動物園90歲射紋旱龜泡菜先生再度當上爸爸。（取自休士頓動物園）

動物園說，動物園爬蟲飼養員發現泡菜太太產卵後，迅速將這些蛋送至安全的爬行動物和兩棲動物之家。休士頓土壤不適合飼養馬達加斯加本土旱龜，若飼養員沒有在正確時間出現在正確地方，這些卵不太可能自行孵化。這個意外的好消息對保育「馬達加斯加輻射紋龜」(Madagascar radiated tortoises)有相當重大的意義。

泡菜先生已在動物園36年，自1996年泡菜太太來到動物園後，兩人一直在一起。這對夫妻在1997年前，只有一隻小皮克斯。

動物園公開展示了一些小旱龜的照片和視頻，這批剛孵化出的三隻小旱龜大約只有一英吋長(2.5釐米)，模樣十分可愛，龜殼上明黃色的輻射狀條紋相當漂亮。

這對旱龜在一起將近27年從來沒有生育下一代，不久前一位員工在動物園即將關門的時間，看到泡菜太太正在土裡挖洞產卵，便連忙去向獸醫報告這個發現。保育人員在泡菜太太生過蛋以後，從土壤裡挖出三個龜蛋，把牠們移到爬蟲與兩棲館(Reptile & Amphibian House)裡細心照料，沒多久就孵出了三隻小旱龜。

動物園的主管表示，那位員工機警的目光給這種極度瀕危(critically endangered)物種留存了三隻後代，如果那些蛋繼續留在土壤中，以休士頓的氣候和土質成分，這些但應該都不會孵出來，而且即使孵出，也不可能自行存活。為了不讓小旱龜被體型巨大的爸媽壓扁，目前還不會讓牠們去和父母共處。

這三隻小旱龜被取名為「蒔蘿」(Dill)、「葛肯」(Gherkin，一種小黃瓜)和「青辣椒」(Jalapeno)，這些都是做泡菜的好材料。馬達加斯加輻射紋龜生蛋的數量很少，而因為漂亮可愛的龜殼花紋成為許多人養做寵物的目標，這是牠們在野外難以繁衍的兩大因素。