當街搶亞裔婦 2嫌落網

17歲哈雷爾在華埠搶劫婦女張農。（取自ABC 13）

ABC 13電視台報導，休士頓 警方稱，17歲哈雷爾(Joseph Harrell)和19歲伍茲(Zy'Nika Woods)上月在華埠 涉嫌參與一起暴力搶劫案，導致亞裔 婦女張農(Nhung Truong)重傷，兩人被指控嚴重搶劫罪並被拘留。

休士頓市警局搶劫部門警官方特諾(Tyrus Fontenot)說，受害者張農2月13日上午11時30分左右，前往位於Bellaire 9800街區一家銀行，替即將來到的旅行提取大筆現金。

監控攝影機拍下哈雷爾身影。（ABC 13）

根據方特諾說，張農駕車抵達華埠後，哈雷爾與伍茲的車跟在她後面。「男性嫌犯從伍茲的車上下車，襲擊受害者，試圖拿走她的錢包，後發現他沒有拿到她從銀行取出的現金，又回去再次毆打她，將她重摔在水泥地上，抓起裝著現金的信封後逃跑。」

張農躺在人行道失去知覺，送醫發現肋骨、脊髓均骨折。襲擊過程與哈雷爾逃逸的車牌均被監控攝影機拍下。

根據方特諾指出，伍茲承認並暗示哈雷爾是另一名涉案者，哈雷爾隨後被拘留且承認犯案，保釋金20萬元，伍茲保釋金5萬元。據悉，哈雷爾在搶劫張農後，又於同月25日搶劫另一名婦女錢包。他在少年法庭有犯罪紀錄，目前就讀高中。