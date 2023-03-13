我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

含放射性物質照相機失蹤 德州警急尋

編譯陳盈霖／綜合外電報導
一個含有放射性物質的照相機（radiographic camera），日前失蹤。（德州衛生服務廳）
一個含有放射性物質的照相機（radiographic camera），日前失蹤。（德州衛生服務廳）

NBC電視台報導，一個含有放射性物質的射線照相機（radiographic camera），9日在德州地區失蹤，當局希望在有人受到傷害前找到它。

德州衛生服務廳發言人安東（Lara Anton）表示，該設備是一種用於查看隱藏結構的攜帶型X光機，在建築和石油產業很常見。設備含有「密封於多層保護中」的放射性物質，除非將其徹底拆除，否則不太可能構成太大威脅。

安東說，這台照相機是在9日，於一輛停在餐館的卡車上失蹤，當時工作人員在那裡買午餐。

安東說，相關單位在這間餐廳五哩範圍內對放射源搜索未果。「我們也試圖聯繫當舖，因當這種情況發生時，有人會試圖典當它，也尋找廢金廠。」

根據該部門聲明，這台53磅重的設備屬於全州維修公司（Statewide Maintenance Company）。

衛生服務部過去曾描述過一種類似設備，若不受干擾，設備本身是安全的。

2020年春天，一名承包商的皮卡車被洪水沖走後，在在Stonewall社區發現一台射線照相機完好無損。

該公司當時表示，整台照相機存在一個半吋厚，帶輻射標記上鎖的盒中，機器外部輻射量本身並不危險

今年2月，在澳大利亞內陸地區，當局掃描一個幾乎與加州面積相當的區域後，在路邊發現一個從卡車上掉下來的小型高放射性物質容器。

德州 石油 加州

上一則

德州人語／Powerball頭獎的概率有多低？

下一則

休士頓僑界捐8萬 挺路州Xavier大學「華語教學計畫」

延伸閱讀

就讀私校 德州議員提案一人補助8000元

就讀私校 德州議員提案一人補助8000元
2023年南方音樂節 6台灣樂團受邀助陣

2023年南方音樂節 6台灣樂團受邀助陣
德州人語／美對中草木皆兵 華裔躺槍

德州人語／美對中草木皆兵 華裔躺槍
德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺
德州男將貨櫃改造成豪華樹屋出租 遊客：工程奇蹟

德州男將貨櫃改造成豪華樹屋出租 遊客：工程奇蹟
馬斯克將在德州打造專屬烏托邦小鎮 員工可便宜住

馬斯克將在德州打造專屬烏托邦小鎮 員工可便宜住

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23
客廳。（Airbnb）

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營

2023-03-09 22:56
德州一男子迷戀上播客女主持，愛而不得後到西雅圖將其殺害。圖為麥克風示意圖。(Pexels)

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

2023-03-11 16:21

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散