含放射性物質照相機失蹤 德州警急尋

一個含有放射性物質的照相機（radiographic camera），日前失蹤。（德州衛生服務廳）

NBC電視台報導，一個含有放射性物質的射線照相機（radiographic camera），9日在德州 地區失蹤，當局希望在有人受到傷害前找到它。

德州衛生服務廳發言人安東（Lara Anton）表示，該設備是一種用於查看隱藏結構的攜帶型X光機，在建築和石油 產業很常見。設備含有「密封於多層保護中」的放射性物質，除非將其徹底拆除，否則不太可能構成太大威脅。

安東說，這台照相機是在9日，於一輛停在餐館的卡車上失蹤，當時工作人員在那裡買午餐。

安東說，相關單位在這間餐廳五哩範圍內對放射源搜索未果。「我們也試圖聯繫當舖，因當這種情況發生時，有人會試圖典當它，也尋找廢金廠。」

根據該部門聲明，這台53磅重的設備屬於全州維修公司（Statewide Maintenance Company）。

衛生服務部過去曾描述過一種類似設備，若不受干擾，設備本身是安全的。

2020年春天，一名承包商的皮卡車被洪水沖走後，在在Stonewall社區發現一台射線照相機完好無損。

該公司當時表示，整台照相機存在一個半吋厚，帶輻射標記上鎖的盒中，機器外部輻射量本身並不危險

今年2月，在澳大利亞內陸地區，當局掃描一個幾乎與加州 面積相當的區域後，在路邊發現一個從卡車上掉下來的小型高放射性物質容器。